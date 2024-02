Cresce la domanda di mobilità a noleggio degli italiani. Oltre 160mila gli automobilisti che hanno già scelto questa modalità

Acquistare un’auto o prenderla a noleggio? Per un numero crescente di automobilisti questo è il dilemma. In Italia sono oggi oltre 160mila (fonte ANIASA) gli automobilisti, con o senza partita IVA, che hanno già scelto di fare a meno della proprietà dell’auto, preferendo noleggiarla. A spingere verso questa scelta concorrono l’incertezza dello scenario economico, il continuo aumento dei costi dei modelli lanciati sul mercato dalle Case automobilistiche, i dubbi sulla scelta dell’alimentazione e le diffuse restrizioni alla mobilità imposte nelle grandi città.

Di questo trend in continua crescita si è parlato nel corso di un evento dal titolo “Il presente e il futuro della mobilità dei privati, sospeso tra proprietà dell’auto, noleggio e mobilità condivisa”, promosso a Milano da Guido Lascelta, il primo comparatore online di offerte di veicoli a noleggio a lungo termine.

L’evento è stato occasione anche per fare un bilancio del primo anno di attività di Guido Lascelta e per delineare la strategia per il prossimo futuro: nei primi 12 mesi sono stati oltre 100.000 i visitatori unici che hanno effettuato ricerche sul sito, l’80% dei quali privati con solo codice fiscale, il restante 20% aziende e titolari di partita Iva.

Il portale si presenta oggi come una vera e propria piattaforma online di confronto tra offerte di noleggio a lungo termine, di semplice e immediata consultazione. Il comparatore, una volta indicata la vettura ricercata, seleziona e confronta le diverse soluzioni di noleggio proposte dai partner, visualizzando quelle che meglio si adattano alle esigenze del driver. Tutte le offerte sono proposte da diversi broker-partner, che rappresentano per Guido Lascelta una figura chiave per la vicinanza e il supporto al cliente.

“Chiudiamo il primo anno di attività con un bilancio decisamente positivo. I feedback ottenuti dal mercato ci confermano che oggi, nonostante gran parte degli italiani restino ancora legati alla proprietà dell’auto, il noleggio, con i suoi vantaggi operativi ed economici, si sta gradualmente facendo strada anche nell’ampio e variegato pubblico dei privati. In questo mercato in continua evoluzione supportiamo il consumatore nell’orientarsi nella galassia di offerte, spesso difficilmente confrontabili, e lo guidiamo verso scelte di mobilità consapevoli e realmente in linea con le proprie esigenze”, ha commentato Angelo Simone, ideatore e CEO di Mobility Ecolution la start up che ha lanciato sul mercato il portale.

Simone ha poi illustrato i quattro punti al centro della strategia 2024 di sviluppo, che prevedono: un ulteriore miglioramento dell’area di comparazione delle offerte, anche grazie all’inserimento delle soluzioni proposte da nuovi broker presenti in tutto il territorio nazionale; l’aggiunta sulla piattaforma di un indice di affinità che fornirà all’utente una valutazione dell’attinenza tra l’offerta e le sue esigenze, un’ulteriore testimonianza del ruolo svolto da Guido Lascelta a tutela e supporto del consumatore; un ampliamento dell’area education del portale, con nuovi articoli curati dalla redazione interna e da esperti del mondo della mobilità, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di tutti gli aspetti e le dinamiche del noleggio a lungo termine e di rendere più consapevoli le scelte degli automobilisti che si affidano a questa formula; il rafforzamento dell’attività di promozione del servizio anche attraverso campagne televisive.

Nel corso dell’evento il dibattito sui nuovi scenari di mobilità, moderato dalla giornalista di Formula 1 Mara Sangiorgio, ha visto confrontarsi Angelo Simone - CEO di Guido Lascelta con Nicola Ventura - pilota sportivo e fondatore di Ecomotori.net e Pierluigi Bonora – promotore di #FORUMAutoMotive.

Nicola Ventura ha evidenziato come: “In Italia il possesso dell’auto resta dominante, ma qualcosa sta cambiando. La flessibilità dell’offerta di noleggio a lungo termine consente al consumatore di non compiere scelte definitive, soprattutto negli attuali mutevoli scenari. Per questo il noleggio è destinato a farsi rapidamente strada negli usi delle famiglie italiane. Strumenti di comparazione sono fondamentali per affrontare in modo razionale le scelte di mobilità”.

Pierluigi Bonora si è poi soffermato sugli ulteriori margini di crescita della formula: “Il noleggio offre già oggi una soluzione efficace alle diverse esigenze di mobilità. Per conquistare la fiducia di crescenti fasce di consumatori servirà maggiore informazione e chiarezza nell’offerta, insieme alla garanzia della piena trasparenza. Senza poi trascurare anche il contatto diretto con il cliente”.

Angelo Simone ha poi osservato come: “I privati rappresentano la quota principale del circolante in Italia. Oggi si trovano ad affrontare con difficoltà e confusione il momento dell’acquisto dell’auto e sempre più spesso si affidano al noleggio apprezzando, in primis, la certezza del costo e poi la possibilità di evitare i rischi di svalutazione del bene e quello tecnologico connesso alle nuove motorizzazioni”.