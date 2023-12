Da gennaio in Francia leasing sociale per elettriche. Fornite a 100 euro al mese a chi possiede i requisiti richiesti

Dal prossimo primo gennaio il Ministero francese della transizione ecologica e della coesione territoriale metterà online la piattaforma che permetterà di accedere al ‘leasing socialè per le auto elettriche. Si tratta di un programma che era stato annunciato da Emmanuel Macron lo scorso anno e che mette a disposizione dei soggetti che possiedono i requisiti richiesti un’auto elettrica al costo di soli 100 euro al mese. Vi potranno accedere, come riporta il sito mon-leasing-electrique.gouv.fr, persone di maggiore età; con domicilio in Francia (quindi senza l’obbligo della nazionalità) e che appartengono ad un nucleo familiare che ha un reddito fiscale di riferimento inferiore a 15.400 euro.

L’abitazione dovrà essere a più di 15 chilometri dal posto di lavoro abitualmente raggiunto con l’ auto personale e per una percorrenza annua di almeno 8.000 km. Richiesto ai lavoratori dipendenti anche un certificato che attesti la distanza mentre gli autonomi dovranno fornire una autocertificazione e la prova dell’iscrizione ad un sistema di previdenza sociale per l’anno in corso. Per il momento non sono stati forniti dettagli su marche e modelli che faranno parte del programma ma, come ha anticipato Emmanuel Macron in un suo video postato su X (twitter.com/EmmanuelMacron), le auto che «aiuteranno alla diffusione dell’elettrificazione» dovranno essere fabbricate in Francia.