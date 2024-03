Dimezzati i costi delle batterie. Goldman Sachs prevede calo prezzi auto elettriche

Le auto elettriche potrebbero costare sempre meno grazie al calo continuo dei costi delle batterie. Dalla scorsa estate, secondo Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), il piu grande produttore di batterie al mondo, le quotazioni delle batterie al litio sono crollate di circa il 50%. All’inizio dell’estate 2023, i prezzi disponibili al pubblico variavano da circa 110 dollari/kWh a 130 dollari/kWh, riporta Pv Magazine. I prezzi inizialmente sono diminuiti di circa un terzo dalla fine dell’estate 2023. Ora, come riportato da CnEVPost, i grandi acquirenti di batterie per veicoli elettrici stanno acquistando celle con un prezzo calato dal 50% al 56%. Il Ceo di Leapmotor, Cao Li, ha affermato che la societa prevede ulteriori riduzioni, con prezzi che potrebbero scendere quest’estate dal 60% al 64%. L’ultimo rapporto del Rocky Mountain Institute, ’X-Change: Batterie - The Battery Domino Effect’, sostiene inoltre che «man mano che il mercato delle batterie cresce, il costo unitario continua a diminuire e la qualita continua ad aumentare.

Sia il costo delle batterie che la densita energetica si trovano su curve di apprendimento: per ogni raddoppio della produzione delle batterie, i costi diminuiscono del 19%-29% e la densita delle batterie principali aumenta del 7%-18%. Di questo passo, entro il 2030, i costi delle celle della batteria scenderanno a 32-54 dollari per kWh e le batterie di fascia alta avranno una densita energetica di 600-800 Wh/kg». Alla base del crollo dei prezzi c’e lo sviluppo tecnologico e il forte ribasso delle materie prime. Secondo un recente report di Goldman Sachs, il passato aumento dei prezzi dei metalli per batterie ha aumentato la pressione sui profitti dei produttori di veicoli elettrici. La crescente elettrificazione dell’economia globale richiede grandi quantita di minerali, e la rapida elettrificazione iniziata intorno al 2020 «ha travolto il mercato dei metalli», afferma Nikhil Bhandari, co-responsabile dell’Asia-Pacific Natural Resources and Clean Energy Research. Ma ora l’offerta sta recuperando terreno e raffreddando il mercato per sostanze come il nichel e il litio utilizzati nelle batterie, che possono rappresentare un terzo del costo di un veicolo elettrico. Tra pochi mesi, la riduzione dei prezzi dei metalli dovrebbe iniziare a riversarsi sui produttori di veicoli elettrici.

«La buona notizia e che i prezzi delle batterie stanno diminuendo rapidamente», aggiunge Bhandari. Goldman Sachs Research prevede dunque un calo di quasi il 40% dei prezzi delle batterie fino al 2025 e che i veicoli elettrici raggiungano livelli rivoluzionari in termini di parita di costo (senza sussidi) con le auto con motore a combustione interna in alcuni mercati l’anno prossimo. Nel lungo termine, gli analisti di Goldman stimano cosi che i veicoli elettrici raggiungeranno una quota notevolmente piu elevata nelle vendite di auto, arrivando al 50% negli Stati Uniti e il 68% nell’Ue entro il 2030.