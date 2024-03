Ducati, risultato operativo migliore di sempre nel 2023. Fatturato sopra il miliardo per il secondo anno consecutivo

Il 2023 per Ducati è stato l’anno che ha fatto segnare risultati economici che confermano la solidità dell’azienda e delle scelte strategiche fatte negli ultimi anni. Il risultato operativo registrato nel corso del 2023 è infatti stato il migliore di sempre per Ducati, con 112 milioni di euro, e un corrispondente livello di redditività aziendale che aumenta ancora rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 10,5%. Il fatturato della casa motociclistica di Borgo Panigale supera il miliardo per il secondo anno consecutivo, arrivando a 1 miliardo e 65 milioni di euro, valore leggermente inferiore al risultato record raggiunto nel 2022 (1.089 milioni di euro). Durante il 2023 sono state consegnate 58.224 moto agli appassionati ducatisti di tutto il mondo. Un risultato è in lieve calo rispetto al 2022 e colloca l’anno appena trascorso come il terzo migliore nella storia dell’azienda in termini di vendite.

«I risultati ottenuti da Ducati nel 2023 - ha dichiarato Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati - confermano la validità delle scelte strategiche e della politica di investimenti autofinanziati che portiamo avanti da diversi anni. Abbiamo chiuso l’anno fiscale con un fatturato che supera di nuovo il miliardo e un risultato operativo da record, a cui si aggiungono i successi nel racing che ci hanno visto per il secondo anno consecutivo diventare Campioni del Mondo in MotoGP e WorldSBK». «Nel 2023 - ha aggiunto Henning Jens, CFO di Ducati - o scenario del mercato motociclistico globale è stato caratterizzato da una concorrenza crescente e da situazioni economiche complesse. Nonostante ciò, Ducati ha chiuso l’anno con un miglioramento della redditività che ha raggiunto il 10,5% di ritorno sulle vendite e un nuovo record di risultato operativo.

Questo è stato possibile grazie a un model mix attrattivo e a un grande focus sulla disciplina dei costi sull’efficienza in tutti i processi. Il risultato dimostra anche che Ducati opera seguendo una strategia chiara e su una solida base finanziaria, riuscendo a ottenere buone performance anche in anni impegnativi». Per il 2024, Ducati ha presentato al pubblico sette nuovi modelli che vanno ad ampliare una gamma di prodotti. Tra i modelli più attesi, la nuova Hypermotard 698 Mono, con la quale Ducati fa il suo ingresso nel segmento delle supermoto monocilindriche, oltre alla DesertX Rally sul fronte dell’off-road.