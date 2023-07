È firmata Pininfarina la stazione di ricarica E-Gap Fast. Non è collegata alla rete elettrica e si può spostare

CAMBIANO - "Volevamo sorprendere il mercato della transizione energetica e della mobilità" dice Eugenio de Blasio, fondatore e presidente del gruppo E-Gap, fornitore alternativo di energia on demand. "Così abbiamo ideato una soluzione ultraveloce e indipendente dai problemi della rete. Ancora una volta l’Italia si dimostra leader nel mondo dell’energia. E noi entro 5 anni saremo in 500 città".

La chiave del progetto presentato presso la sede della Pininfarina (che ne ha realizzato lo stile) è questa: una "colonna tecnologica" per ricaricare i veicoli elettrici dove l'energia non arriva o scarseggia, o magari per implementare rapidamente con preziose colonnine di ricarica le infrastrutture troppo spesso legate a lungaggini tecniche o ai tempi biblici della burocrazia.

E-Gap Fast è una postazione di ricarica rapida e versatile non alimentata dalla rete elettrica (pur potendo interagire con i vari provider) e può essere spostata a piacimento, magari per un evento, sebbene le dimensioni siano piuttosto ingombranti. Proposta ideale per zone poco servite o anche per un condominio. Non richiede costi di installazione, questo primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand, funzionante in Europa. E' basato proprio sulla colonna off-grid di ricarica ultrafast griffata Pininfarina.

La postazione combina dinamicamente la ricarica fast, con una potenza massima di 120kW (distribuibile anche su due veicoli con una potenza di 60kW ciascuno) e la ricarica lenta, ad oggi fino a 5 colonnine da 22 kW, gestendo la potenza sulla base delle effettive necessità del cliente e ottimizzando così i carichi. Complessivamente, E-Gap Fast può erogare fino a 230 kW di potenza distribuiti su sette punti simultaneamente.

Tutto merito di una batteria da 200 kWh che accumula energia quando non è utilizzata, e di un sistema di smart charging sviluppato con i partner. Per ricaricare le batterie che dispensano energia, sono attivi servizi offerti da furgoni di appoggio battezzati E-Gap Fast Delivery, oppure da E-Gap Trolley, un sistema snello di ricarica portatile con batteria integrata capace di fornire un'autonomia di circa 25 km in 30 minuti. Una sorta di pronto soccorso quando viene richiesto un servizio di depannage.

Pininfarina ha realizzato lo stile della stazione di ricarica, un grande parallelepipedo tecnologico disegnato ergonomicamente sulla base delle esigenze dell'utente. "Abbiamo affrontato con entusiasmo questa avventura – ha detto l'amministratore delegato di Pininfarina, Silvio Angori – perché è figlia dell'innovazione e noi siamo storicamente innovatori. Inoltre dal 1976 disegniamo veicoli elettrici".

E-Gap Fast presenta due attacchi di ricarica dotati di un’interfaccia luminosa che ha l’obiettivo di comunicare in modo intuitivo lo stato di ricarica del veicolo. La lunghezza del cavo di ricarica è stata massimizzata, per facilitarne l’utilizzo. Il lato posteriore è dotato di schermi Led di grandi dimensioni, utilizzabili sia per l’interazione con l’utente che per la proiezione di immagini e video, magari pubblicitari.

Il servizio di E-Gap è attualmente presente a Roma, Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona e Trento e – progressivamente entro fine anno - in altre 16 metropoli estere.