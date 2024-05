Sette italiani su dieci intenzionati a cambiare brand di auto ma legati al contatto con i dealer

Pronti a cambiare, ma anche legati al contatto personale e disposti a stabilire un rapporto di medio-lungo periodo per servizi successivi all'acquisto della vettura: sono i clienti automotive come emerge dal report di Deloitte «Global Automotive Consumer Study 2024» presentato all'Automotive Dealer Day di Verona, durante il workshop organizzato da Nobis Assicurazioni su «Diritti e doveri del dealer».

«Nel mercato italiano i consumatori sono più predisposti a cambiare brand rispetto al resto d'Europa, ma si è più propensi a stabilire un rapporto diretto con il venditore, percepito come riferimento per i servizi anche sul lungo periodo» ha spiegato Maria De Nobili, direttore Divisione Automotive di Nobis. Oltre un italiano su due (il 57%) è preoccupato per l'aumento dei prezzi dell'auto, tanto che oltre un terzo (tra i 18 e i 34 anni) sarebbe pronto a rinunciare a un'auto di proprietà per esplorare soluzioni di noleggio. Ma soprattutto, ben sette italiani su dieci si dicono intenzionati a cambiare brand di automobile.

Un dato alto se confrontato in ambito internazionale: più vicino a quelli di India (78%) e Cina (73%) che non agli altri Paesi europei dove troviamo Spagna e Polonia, primi alle spalle dell'Italia, al 62%, e molto più lontani Francia (50%) e Germania (41%). Ma se questo segnala una certa tendenza all'infedeltà «commerciale», altri criteri mostrano un forte legame al rapporto personale con il venditore, con riflessi anche sul mondo assicurativo. L'83% degli italiani è orientato ad acquistare il prossimo veicolo di persona presso un concessionario di fiducia.

Tra i motivi la necessità di stabilire una relazione con il venditore per servizi come quello assicurativo: quasi quattro italiani su dieci (39%) si dicono infatti interessati ad acquistare prodotti assicurativi direttamente dal produttore. Una propensione che tocca l'83% in India, il 69% del Sud Est Asiatico, il 69% in Cina e il 52% - primo paese europeo - in Polonia. Santo Ficili, country manager Italia di Stellantis, è stato premiato come Top Manager 2023, riconoscimento di InterAutoNews, con la sponsorizzazione di Nobis Assicurazioni.