Hoekstra: «Su elettrico Ue decisa a combattere import sleale e impegnata a rafforzare polo industriale europeo»

Per cio che riguarda lo sviluppo del mercato dell'auto elettrica «la Commissione e impegnata a difendere l'industria dell'Ue dalle importazioni commercializzate in modo sleale, anche utilizzando i suoi strumenti di difesa commerciale». Lo afferma il commissario per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, rispondendo a un'interrogazione parlamentare.

Per quanto riguarda la produzione di auto elettriche «la Commissione e impegnata a rafforzare l'Europa come polo imprenditoriale, con una forte base manifatturiera nazionale e continuera a dialogare con l'industria e le parti sociali a tal fine». Lo afferma il commissario per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, rispondendo a un'interrogazione parlamentare. Questo impegno si spiega con il mercato globale, sottolinea. «La trasformazione verso la mobilita digitale e a emissioni zero e in corso, sia nell'Ue che nel resto del mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Cina».