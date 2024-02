Ecobonus auto 2024: ecco le previsioni di acquisto. 6 italiani su 10 useranno gli incentivi. L’elettrico sale dopo un periodo di stasi

Sono ripartiti gli Ecobonus 2024, annunciati ieri dal Governo. Fino a un massimo di €13.500 per le auto elettriche o alcune ibride plug-in, e una grossa spinta anche sull’usato, sono le due formule che più hanno interessato il dibattito durante la conferenza stampa. Ma quali effetti potrebbero avere sul mercato del nuovo? Come impatterà sulla scelta dell’alimentazione? Sarà la svolta per l’elettrico, ancora fermo nel 2023 al 4,2% delle immatricolazioni 1?

Una risposta arriva dall’analisi del Centro Studi di AutoScout24 2, il principale portale di annunci auto in Italia e in Europa, condotta sugli utenti della propria community che hanno intenzione di acquistare un’auto nuova nei prossimi sei mesi. Oltre a spingere l’elettrico, che trova l’interesse di quasi due italiani su dieci, senza gli incentivi ben un quinto del campione non acquisterebbe una vettura. In sintesi, tanti che inizialmente non volevano comprare un’auto, hanno cambiato idea orientandosi su un modello nuovo che rientri nei parametri del bonus.

Intenzioni di acquisto auto nuove: l’elettrico

Tra chi è intenzionato ad acquistare una vettura nuova nei prossimi sei mesi, ai primi posti troviamo le auto a benzina (33%) e ibride (22%), ma sale l’interesse per l’elettrico puro (18%). Ovviamente si tratta di intenzioni di acquisto, per cui la scelta potrebbe cambiare in base alla fattibilità economica o alle proprie esigenze reali al momento della scelta definitiva. Resta comunque un segnale evidente dell’effetto che potrebbero avere questi incentivi sul mercato del nuovo, con la riduzione del prezzo di acquisto che andrebbe così a colmare la diffidenza degli italiani in merito alla scarsa autonomia delle batterie (per un terzo del campione).

Chi usufruirà degli incentivi 2024?

Quasi sei italiani su dieci che vogliono acquistare un’auto nuova entro giugno 2024 hanno indicato l’intenzione di usufruire degli incentivi, soprattutto per comprare una vettura nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2 (23% del campione) come l’elettrico o alcune ibride plug-in, o nella fascia 61-135 g/km di CO2 (22%), come le auto a benzina e diesel meno inquinanti, oltre che mild e full hybrid. Inoltre, tra chi vorrebbe usufruire degli incentivi, quasi tre su dieci rottameranno una vettura euro 0-1-2-3-4, dato che il valore del contributo economico potrebbe variare in base alla classe di emissioni.

Quali auto scelgono gli italiani?

Tra le preferenze si confermano ancora una volta i SUV e crossover, che rapiscono quasi la metà dei rispondenti (46%). A seguire berline, city car e station wagon. Inoltre, l’auto deve essere accessoriata con tutte le ultime tecnologie relative ai dispositivi di sicurezza: ben l’80% degli intervistati definisce questi optional come fondamentali, seguiti dai dispositivi di assistenza durante la guida (44%) e i sistemi di infotainment (48%).

Per quanto riguarda i prezzi, la media del budget di spesa previsto si aggira attorno ai 30.000€/32.000€.

Incentivi 2024: promossi o bocciati? Ni

E infine la domanda fatidica: gli italiani sono soddisfatti di queste ultime misure stanziate dal governo per agevolare la popolazione sul cambio verso l’elettrico? A livello generale, considerando anche chi

1 Fonte: Unrae, Struttura del mercato – Dicembre 2023

2 Survey condotta online nel mese di gennaio 2024 su un campione di oltre 800 utenti della community di AutoScout24 Italia interessati all’acquisto di un’auto o nuova o usata.