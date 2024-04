Elkann, risultati e traguardi record per Ferrari nel 2023. Ricavi netti cresciuti del 17% a 6 miliardi

«Ferrari ha chiuso il 2023 con risultati e traguardi record. Nonostante le difficoltà poste da un contesto macroeconomico complesso, si sono confermate la forza del brand Ferrari e la vitalità dell'azienda». Lo ha affermato John Elkann, presidente della Ferrari, aprendo l'assemblea degli azionisti. «L'unicità di Ferrari nel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidi risultati finanziari, che stabiliscono nuovi record, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei risultati, nonché nel mantenimento delle nostre promesse, tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli investitori», ha aggiunto.

«Tra i cinque lanci di vetture sportive del 2023 spicca senz'altro quello della Ferrari Roma Spider. La premiere a Marrakech ha attratto Clienti da tutto il mondo, segnando il culmine della Cavalcade Ferrari. Questo capolavoro ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua eleganza senza tempo, suscitando immediatamente grande entusiasmo tra i nostri clienti» ha spiegato Elkann. «L'impegno Ferrari per l'eccellenza va ben oltre il mondo racing e delle auto sportive. Le collezioni della Casa di Maranello hanno riscosso un consenso internazionale a seguito delle sfilate durante le Settimane della Moda di Milano. Le collaborazioni con partner selezionati hanno portato alla creazione di prodotti unici ed esclusivi, mentre la popolarità dei Musei Ferrari ha raggiunto il suo storico apice nel 2023, a testimonianza della passione dei nostri tifosi e della forza del marchio», ha sottolineato Elkann.

"Non vediamo l'ora di celebrare ulteriori vittorie con clienti, tifosi e dipendenti con Benedetto Vigna e il suo leadership team che mantengono il loro approccio 'con le gomme ben salde sulla terra', mentre il Cavallino Rampante prosegue nel suo viaggio verso l'elettrificazione restando fedele alla propria storia". Lo afferma John Elkann, presidente di Ferrari, nella lettera agli azionisti Exor. "Fuori dalla pista - ricorda - Ferrari ha continuato a raggiungere risultati eccezionali, oltre le previsioni. I ricavi netti sono cresciuti del 17% a 6 miliardi, con un ebitda rettificato di 2,3 miliardi e, per la prima volta, l'utile netto ha superato 1 miliardo (in aumento del 34%).

«Sono felice di comunicarvi che il 98,7% dei nostri lavoratori in Italia ha aderito a questa iniziativa di successo, che andremo a estendere a tutti i nostri colleghi a livello globale». Lo ha detto John Elkann, presidente della Ferrari, all'assemblea a proposito del piano di azionariato diffuso che ha dato la possibilità a tutti i dipendenti di diventare azionisti della casa di Maranello ricevendo delle azioni una tantum, a titolo gratuito.

L'assemblea dei soci di Ferrari ha approvato il bilancio 2023 della società e la distribuzione di un dividendo pari a 2,443 euro per azione ordinaria, in aumento del 35% circa rispetto all’anno precedente, per una distribuzione complessiva di circa 440 milioni di euro. Entrambi questi punti dell'ordine del giorno sono stati approvati con il 99,99% dei voti favorevoli degli azionisti presenti, pari a circa l'84% del totale.

L'assemblea ha anche confermato il consiglio di amministrazione e in particolare il presidente John Elkann (85%) e l'amministratore delegato Benedetto Vigna (99,6%), unici due consiglieri esecutivi. I consiglieri non esecutivi confermati sono Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Adam Keswick e Michelangelo Volpi.