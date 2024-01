Eurostat, nel 2022 in Italia 684 auto per 1.000 abitanti, record nell'Unione Europea

«Il tasso di motorizzazione dei veicoli stradali per passeggeri si basa sul numero di autovetture rispetto alla dimensione della popolazione. Nell’UE, nel 2022, la media era di 560 autovetture ogni 1.000 abitanti. I tassi di motorizzazione dei passeggeri piu elevati si sono verificati in Italia (684 per 1.000 abitanti) e Lussemburgo (678 per 1.000 abitanti). I piu bassi si registrano in Bulgaria (428 per 1.000 abitanti), Ungheria (424 per 1.000 abitanti), Romania (417 per 1.000 abitanti) e Lettonia (414 per 1.000 abitanti)». Lo riporta Eurostat.