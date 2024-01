Ewiva offre la ricarica con carta di credito o bancomat in oltre 70 stazioni. L’iniziativa favorisce anche i clienti occasionali

Per rendere ancora più smart l’esperienza della ricarica dei veicoli elettrici, Ewiva, la joint venture di Enel X Way e Gruppo Volkswagen, ha ampliato sul finire del 2023 i siti in cui è possibile pagare il rifornimento di energia tramite la carta di credito o debito, arrivando a superare la quota di 70 stazioni, per un totale di oltre 300 punti di ricarica ad alta potenza in tutta Italia. Il servizio consente di pagare direttamente alla colonnina Ewiva in modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, o tramite Apple Pay e Google Pay. Così, anche i clienti occasionali che non hanno attivato un abbonamento con un fornitore di servizi di ricarica, possono effettuare l’operazione in maniera rapida ed intuitiva.

Questo risultato è frutto di una sperimentazione partita nel mese di marzo 2023 presso la stazione HPC (High Power Charging) di Ceprano (FR), poi ampliata ad altri 5 siti, ed estesa, a fine del 2023, in tutte le stazioni della rete di ricarica ultra-veloce di Ewiva in Italia che fanno parte del progetto europeo Miliar-E, in linea con la normativa AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) della Commissione Europea. «Siamo molto orgogliosi di poter annunciare la fine della fase pilota e l’avvio della fase operativa del progetto che è arrivata ora a includere più di 70 stazioni di ricarica su tutto il territorio nazionale - ha dichiarato Federico Caleno, ceo di Ewiva e head of Enel e-Mobility Italia - attraverso questo progetto, saremo in grado di rispondere in modo adeguato anche alle esigenze di ricarica occasionale».