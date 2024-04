Exor, Elkann: «Marchionne ci manca, nei leader Stellantis vedo stesso coraggio e tenacia»

Il 2023 "ha segnato il quinto anniversario dalla scomparsa di questo straordinario leader e meraviglioso amico, Sergio Marchionne, la cui eredità continua" e "oggi vediamo lo stesso coraggio e la stessa tenacia nella leadership e nelle persone di Stellantis". Lo ha scritto John Elkann, amministratore delegato di Exor, nella lettera annuale agli azionisti. "Quasi vent'anni fa, nel giugno del 2004, Sergio era stato nominato Ad di Fiat. La società aveva visto una serie di Ad succedersi prima del suo arrivo ed era sull'orlo della bancarotta. Quando rifletto su dove siamo oggi, sono molto grato a Sergio per averci mostrato che l'impossibile è possibile", scrive Elkann, sottolineando che "il suo coraggio e la sua tenacia hanno salvato prima Fiat e poi Chrysler, oltre al lavoro di centinaia di migliaia di persone che lavoravano direttamente e indirettamente per queste aziende". Elkann sottolinea che "mentre proseguiamo il nostro percorso verso il futuro, ricorderemo sempre ciò che Sergio giustamente disse: la mediocrità non vale mai il viaggio. Ci manchi molto, caro Sergio".