Fca, parte investimento per nuovo Suv Alfa Romeo a Pomigliano

TORINO - Corre voce che Alfa Romeo potrebbe fare un grande regalo ai suoi fan svelando in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) un inedito Suv compatto. Una cosa però è certa ed è sicuramente una buona notizia. Parte l’investimento per la produzione del nuovo modello C-suv Alfa Romeo a Pomigliano. Lo ha comunicato Fca ai sindacati in un incontro in cui è stato anche annunciato l’aumento da 10 a 12 turni settimanali per la maggior richiesta di Fiat Panda. «Una buona notizia per Pomigliano. Incominciano a realizzarsi i primi investimenti per l’ Alfa Romeo, confidiamo che a breve vengano annunciati quelli più corposi che investiranno le future linee di montaggio», commenta Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim. Per risollevare le sorti dell’Alfa Romeo, il Gruppo Fca punterà molto sui Suv, modelli trainanti del mercato attuale, infatti dopo quello compatto arriverà anche l’ammiraglia a “ruote alte” appartenente al segmento E che con la Stelvio completerà l’offerta dei Suv del Biscione.