Ferrari, Vigna: «In 2024 continueremo a crescere e consolideremo margini. 21 giugno inaugureremo e-building per elettrificazione»

«Nel 2024 continueremo a far crescere la nostra top line, consolidando al contempo i margini. Ci aspettiamo che questi si espandano ulteriormente verso la fine dell'attuale piano industriale». Lo ha affermato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, durante l'assemblea degli azionisti della società. Parlando degli obiettivi per l'anno in corso, Vigna ha detto che «nelle corse gareggeremo al top in Formula 1 ed Endurance. Recentemente abbiamo confermato i team del Wec, e in Formula 1 abbiamo rafforzato il nostro team e ampliato l'area produttiva, che è già operativa», mentre per quanto riguarda la produzione di auto ha ricordato che ci saranno «tre importanti lanci di nuovi modelli e continueremo a migliorare le esperienze dei nostri clienti, sia in pista che su strada». Infine per quanto l'attività del comparto Lifestyle, «il 2024 sarà un altro anno di apprendimento e progresso, con una serie di attività progettate per costruire scala, elevando ed espandendo la nostra visibilità», ha aggiunto Vigna. «Il 21 giugno prossimo, a due anni dalla presentazione del nostro capital markets day, inaugureremo l'e-building, che ci permetterà di rispondere alle esigenze produttive del futuro, dove saranno realizzati batterie e assi per le auto elettriche».