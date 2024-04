Fleet Motor Day 2024, record di presenze: 400 fleet manager e 65 brand automotive

La decima edizione del Fleet Motor Day si è chiusa con numeri da record: oltre 400 I fleet e mobility manager presenti, per un totale di 900 partecipanti, 1.422 test drive effettuati, 39 case automobilistiche e 26 aziende di servizi all’automotive.

L’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali promosso a Roma e presso l’autodromo di Vallelunga, da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio delle Associazioni ANIASA e UNRAE, ha visto al centro di questa edizione la “Mobility Transformation” vissuta dalle aziende.

Il tema è stato approfondito nel corso dei 3 talk che hanno preceduto la giornata di test drive, durante i quali sono state illustrate le nuove soluzioni in tema di mobilità aziendale e il processo di transizione verso le motorizzazioni elettrificate.

Ad aprire i lavori il 10 aprile sono stati gli interventi di Andrea Cardinali (Direttore UNRAE) e Giuseppe Benincasa (Direttore ANIASA), che hanno commentato l’andamento del mercato nei primi mesi del 2024.

Cardinali, illustrando i dati del mercato automotive nazionale, ha osservato come: “I diversi canali del mercato automotive nel primo trimestre dell’anno sono rimasti sostanzialmente stabili in termini di quote, a fronte di una complessiva crescita di quasi il 6%. Guardando alle motorizzazioni sono cresciute le immatricolazioni a benzina, è sceso il diesel, è praticamente scomparso il metano, mentre l’elettrico, partendo da una quota già inconsistente, ha subito una ulteriore contrazione, confermando il nostro Paese fanalino di coda a livello europeo nella corsa all’elettrico. È aumentata in modo significativo la diffusione dell’ibrido puro”.

Benincasa ha evidenziato che: “Il 2023 è stato un anno di crescita per il settore del noleggio veicoli, con un evidente sviluppo in termini di nuove immatricolazioni e di consistenza della flotta veicoli. Il settore ha stabilmente superato la quota di mercato del 30% sulle nuove auto. Un’incidenza sul mercato che è salita al 33% per le elettriche e a oltre il 50% per le ibride plug-in. Auspichiamo i nuovi incentivi entrino preso in vigore per evitare di vedere azzerate le nuove immatricolazioni a noleggio di veicoli a basse e zero emissioni anche nei prossimi mesi”.

L’evento è stata anche occasione per illustrare i dati della survey “Mobility Transformation”, promossa nei mesi di febbraio-marzo 2024 dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand (composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende) e dalla rivista Fleet Magazine. L’indagine, focalizzata sulle evoluzioni della mobilità elettrificata all’interno dei parchi veicoli aziendali, è stata condotta su un campione di 99 aziende di ogni dimensione per un totale di oltre 131.000 veicoli in flotta, di cui 19.320 ibridi e 7.850 elettrici.

Il cuore della survey mostra quali motorizzazioni elettrificate sono state preferite dalle aziende per le nuove immatricolazioni nell’ultimo anno e quali lo saranno nei prossimi mesi. Dopo il boom dello scorso anno (4.086 nuove auto inserite in flotta dalle società del campione), l’unica soluzione per la quale si prevede una brusca frenata è l’ibrido plug-in, nei prossimi 12 mesi se ne introdurranno nel parco veicoli circa 1.700. Pressoché stabili, invece, le previsioni per le full electric, che si confermeranno attorno alle 2.200 nuove immatricolazioni annue, mentre a crescere in maniera decisa saranno i veicoli full hybrid, che passeranno dalle 4.850 unità dello scorso anno alle circa 11.000 previste per i prossimi mesi.

Ma quali sono i principali vantaggi percepiti dai fleet manager che scelgono di inserire veicoli elettrificati in flotta? In testa ci sono le ragioni connesse a “un’immagine più green dell’azienda” e ai criteri Environmental, Social, Governance (indicate dall’81% dei rispondenti), seguita dalla compliance con le richieste aziendali (62%) e dalla possibilità di avere accesso in zone riservate ai veicoli a zero emissioni (60%).

Viceversa, quanti non hanno inserito veicoli plug-in ed elettrici nel proprio parco auto, lo hanno fatto principalmente per 4 motivi: nell’ordine, i timori per le autonomie ancora troppo basse (53%), gli elevati costi di acquisto/noleggio (52,5%), le difficoltà nelle ricariche (33%), l’ostracismo da parte dei driver (29%).

Un ultimo dato dà l’idea dello sviluppo che l’e-mobility sta gradualmente registrando e riguarda la crescita dei punti di ricarica aziendali: se nel 2022 erano poco più di 4.000, nel 2023 hanno raggiunto quota 7.658.

“I risultati della nostra survey”, osserva Riccardo Vitelli – Presidente di Top Thousand, “evidenziano con chiarezza anche altri due aspetti: da una parte, oggi le flotte aziendali si affidano sempre più all’offerta di noleggio presente sul mercato, addirittura in quasi 9 casi su 10, stando al nostro campione. Ai noleggiatori i fleet manager chiedono maggiore attenzione e tempestività nei servizi di fornitura di auto sostitutiva, di pre-assegnazione del veicolo in attesa che arrivi la vettura scelta e per il momento della riconsegna del mezzo; dall’altra, i dati rivelano come sia in atto una rapida evoluzione della professione del fleet manager, che ancora non può contare su un riconoscimento legislativo, ma che oggi sempre più spesso si occupa, oltre che della gestione della flotta della propria azienda, anche delle attività di mobility, travel e facility management”.

Nel corso dei talk operatori del noleggio veicoli, case auto e player della telematica si sono confrontati su diversi temi strategici per la mobilità: dalla transizione dalla proprietà dell’auto all’uso dell’auto, al noleggio dei veicoli usati, fino al boom della locazione dei veicoli commerciali leggeri.

Il giorno successivo sono state oltre 200 le vetture (di 39 brand automobilistici e con 14 anteprime) che i gestori dei parchi auto aziendali hanno potuto visionare e provare su diversi circuiti presso l’autodromo di Vallelunga.