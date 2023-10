Flixbus e Scania, intesa per viaggi più sostenibili con biogas. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche

MONACO DI BAVIERA - Flix e Scania stringono una collaborazione per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche in grado di ridurre l’impatto ambientale dei viaggi in autobus intercity. L’obiettivo di questa alleanza e offrire alle persone un’alternativa all’auto personale sempre più sostenibile, senza pregiudicarne la possibilità di spostarsi in modo facile e conveniente. Come primo progetto nell’ambito dell’accordo, le due società puntano a dotare fino a 50 autobus FlixBus di tecnologie in grado di supportare l’uso di Bio-GNL (biogas naturale liquefatto).

Queste tecnologie, sviluppate e fabbricate da Scania, sono realizzate in modo tale da consentire l’uso di GNL e Bio-GNL in modo interscambiabile per accelerare la transizione verso la soluzione più sostenibile. Nella fase iniziale, gli autobus utilizzati saranno alimentati con mix di carburanti di diversa origine, sia biologica che fossile. L’obiettivo e quello di incrementare progressivamente la percentuale di Bio-GNL in questi mix, finchè gli autobus saranno interamente alimentati da carburanti di origine biologica: in queste condizioni, Flix e Scania prevedono di abbattere, in media, le emissioni di CO2 di circa l’80%.