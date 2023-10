Ford, intesa su rinnovo contratto con UAW dopo 41 giorni di sciopero, previsto aumento del 25%. Biden plaude: «Accordo storico»

Il potente sindacato dei metalmeccanici americano e Ford trovano la quadra e dopo sei settimane di sciopero raggiungono un accordo preliminare sul rinnovo del contratto di lavoro quadriennale. Un’intesa che ora dovrà essere approvata dai lavoratori della casa automobilistica che, mentre sono in corso le procedure di voto, torneranno nelle fabbriche. Se Ford ha spuntato un accordo, General Motors e Stellantis restano ancora impegnate in dure trattative con il United Auto Worker. E questo vuole dire che lo sciopero per loro va avanti. Gm ha stimato che lo stop costa circa 200 milioni di dollari a settimane e ha assicurato che continuerà a trattare fino al raggiungimento di un’intesa giusta. Non è chiaro quanto le parti siano vicine a un’intesa che possa tornare i dipendenti a lavoro, e rimuovere così un rischio per l’economia americana. L’Azienda America non ha risentito dello stop nel terzo trimestre, con il pil cresciuto del 4,9%, la velocità maggiore dal 2021 e oltre le attese degli analisti. Un balzo che mostra la resilienza economica americana, ma che rischia di complicare il lavoro della Fed nella sua battaglia alla galoppata dell’inflazione.

«L’economia cresce mentre l’inflazioen scende», ha commentato Joe Biden. «Non sarei sorpresa che chiudessimo il 2023 con una crescita al 2,5%», ha messo in evidenza il segretario al Tesoro Janet Yellen. «Profitti record vogliono dire contratti record»: l’accordo con Ford è «una vittoria», ha detto il United Auto Workers. L’intesa prevede in media un aumento dei salari del 25% su quattro anni, aggiustamento dei compensi per il costo della vita e importanti successi sul fronte delle pensioni.

Plaude all’intesa Biden, il presidente che si è sempre definito sindacalista per eccellenza. «È storico. Credo che la classe media costruisca l’America e i sindacati costruiscono la classe media», ha messo in evidenza Biden, sottolineando che l’accordo preliminare mostra il potere dei dipendenti e delle aziende che lavorano insieme per risolvere le loro differenze al tavolo delle trattative. «Voglio congratularmi con il Uaw per lo storico accordo preliminare con Ford. Quando i lavoratori di battono contro l’avidità delle aziende vincono - ha osservato il senatore Bernie Sanders -. È il momento per General Motors e Stellantis di negoziare un contratto giusto per i loro lavoratori».