Ford, lavoratori sindacato Uaw approvano accordo. Chiuso braccio di ferro con le "big three"

NEW YORK - Si chiude il braccio di ferro tra le ‘big three" di Detroit e il sindacato United Auto Workers (Uaw). Dopo la ratifica dei dipendenti di Chrysler e General Motors, anche i lavoratori di Ford iscritti al sindacato hanno approvato l’accordo maturato dopo intensi negoziati, che prevede - come per gli altri due gruppi automobilistici - un aumento salariale di almeno il 25%. Per il sindacato si è trattato di accordi record, ottenuti scioperando per la prima volta in tutte e tre le ‘Big Three”, le tre grandi case automobilistiche di Detroit, per sei settimane.