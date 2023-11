Ford riduce investimento da 3,5 mld a 2 mld di dollari nella fabbrica batterie in Michigan

DETROIT - Ford ha deciso di ridurre l’investimento in una fabbrica di batterie in Michigan, inizialmente valutato in 3,5 miliardi di dollari, a causa di una domanda di auto elettriche ancora debole, dell’aumento del costo del lavoro e della sua volontà di ridurre i costi. Ford ha comunicato la riduzione della capacità di produzione di circa il 43% a 20 gigawatt all’ora in un anno e del numero di posti di lavoro da 2.500 a 1.700. La società non ha però comunicato quanto investirà, ma secondo la Cnbc, in base alla riduzione della capacità, si tratterà comunque di un investimento da 2 miliardi di dollari. Oggi, il titolo di Ford perde l’1,8%.