Ford rinvia al 2027 l’avvio della produzione di Suv elettrici in Canada. L’annuncio fa salire il titolo a Wall Street

Ford ha annunciato il rinvio di due anni del lancio dei suoi nuovi modelli di SUV elettrici che saranno prodotti in Canada, sostenendo di voler sfruttare i piu recenti progressi nella tecnologia delle batterie. I veicoli dovevano arrivare sul mercato nel 2025, ma il gruppo ha deciso, secondo un comunicato stampa, di «riprogrammare» il lancio al 2027. L’obiettivo e quello di «sviluppare ulteriormente e consentire a Ford di trarre vantaggio dalle tecnologie emergenti in materia di batterie, con l’obiettivo di fornire ai clienti una maggiore durata e un valore migliore». Nell’aprile 2023 Ford ha annunciato un investimento di 1,8 miliardi di dollari per convertire l’impianto di assemblaggio di Oakville (Ontario, Canada), che attualmente produce veicoli a combustione. La conversione inizierà nel secondo trimestre, come inizialmente previsto. «Ovviamente, i gruppi prendono decisioni che hanno senso per loro», ha reagito il primo ministro canadese Justin Trudeau in una conferenza stampa.

«Ma stiamo assistendo a un incredibile tasso di adozione dei veicoli elettrici e (allo sviluppo) della catena industriale che stiamo costruendo in Canada, dalle miniere, all’assemblaggio delle batterie e dei veicoli, fino al riciclaggio che ne consegue», ha proseguito Trudeau, riferendosi agli investimenti esteri che si stanno riversando su questi progetti che creano posti di lavoro. Il gruppo di Dearborn terra colloqui con il sindacato automobilistico canadese Unifor «per limitare l’impatto del ritardo del lancio» sui dipendenti. «L’Unifor e estremamente delusa dalla decisione del gruppo», ha dichiarato Lana Payne, presidente del sindacato, citata in un comunicato stampa separato. «I nostri membri possono essere certi che spingeremo l’azienda a esplorare ogni possibile opportunità per ridurre l’impatto di questa decisione su di loro e sulle loro famiglie», ha aggiunto. Unifor, che ha deplorato una «grave battuta d’arresto», rappresenta più di 5.600 dipendenti Ford in Canada, tra cui 3.200 a Oakville, lo stabilimento che produrra il SUV Ford Edge ancora per circa un mese, secondo il sindacato. Nella seconda meta del 2023, le case automobilistiche statunitensi hanno lamentato vendite di veicoli elettrici inferiori alle previsioni, spingendo diversi gruppi a rivedere alcuni progetti. In particolare, General Motors ha rinviato di un anno, alla fine del 2025, la conversione del suo impianto di assemblaggio di Orion (Michigan).

Ford e Tesla avevano annunciato di voler semplificare i loro veicoli per ridurre il numero di parti e facilitare il processo di produzione. Ford ha dichiarato che un team di progettazione in California stava lavorando a una «piattaforma elettrica piu piccola, a basso costo, economica e flessibile, in grado di alimentare una varieta di modelli ad alto volume». Ha inoltre dichiarato che i lavori per il suo nuovo campus a BlueOval City (Tennessee) stanno «procedendo come previsto». Questo sito ospitera un’officina di verniciatura, uno stabilimento di assemblaggio e un impianto di stampaggio per la prossima generazione di pick-up elettrici, la cui consegna e prevista per il 2026. Il Tennessee Electric Vehicle Center «sarà il primo impianto di produzione 4.0 di Ford, che combina automazione e connettività», ha dichiarato l’azienda. Prosegue inoltre l’espansione dell’impianto di assemblaggio di Avon Lake (Ohio), con l’installazione di strumenti di produzione prevista per la primavera del 2025. La produzione di un nuovo veicolo elettrico per i professionisti e prevista «a partire dalla meta del decennio». Mercoledi scorso il gruppo ha annunciato di aver venduto 508.083 veicoli nel primo trimestre (+6,8% rispetto all’anno precedente), con una «partenza a razzo» per i veicoli completamente elettrici (+86% a 20.223 unita). L’azienda ha conquistato il secondo posto in questo mercato, dietro alla specialista Tesla. Alle 17.10 ora locale, le azioni Ford erano in rialzo dell’1,21% alla Borsa di New York.