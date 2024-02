Ford sterza sull’elettrico, punta su piattaforma conveniente. Ceo Farley: «Ci lavora da due anni un team segreto di esperti»

Ford è pronta ad un deciso cambio di direzione nella sua strategia elettrica. Lo farà sfruttando una inedita piattaforma progettata e sviluppata per modelli a batteria «a costo contenuto». Lo ha svelato il ceo dell’Ovale Blu Jim Farley parlando con gli analisti in occasione della diffusione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2023. Farley ha affermato che Ford sta «adattando gli investimenti, concentrandosi maggiormente sui prodotti elettrici più compatti». Ed ha aggiunto che questo è possibile «perché due anni fa è stata fatta una scommessa in segreto. Abbiamo sviluppato un team indipendente di grande talento per creare una piattaforma per veicoli elettrici a basso costo». Senza entrare nei dettagli sulla composizione e la localizzazione di questa ‘squadra specialè Farley ha detto che si trattava di «una piccola squadra, con alcuni dei migliori ingegneri al mondo specializzati in veicoli elettrici. E che era era una start-up separata dalla ‘nave madre Ford».

Il numero uno dell’azienda di Dearborn ha anche detto che il risultato del lavoro di sviluppo di questo team segreto è «una piattaforma flessibile che non solo verrà implementata su diversi tipi di veicoli, ma costituirà un’ampia base installata per software e servizi che stiamo già vedendo su Ford Pro». Gli investimenti che Ford ha destinato ad auto elettriche con volume produttivo più elevato e a costo contenuto - si legge su Autocar che ha riportato la notizia - serviranno probabilmente per portare sul mercato modelli elettrici destinati ad essere i successori indiretti delle popolari Fiesta e Focus. Questo in risposta alla constatazione degli esperti dell’azienda secondo cui la maggior parte degli acquirenti non è disposta a pagare un prezzo più elevato per passare all’elettrico. Ford attualmente vende in Europa una sola auto elettrica, la Mustang Mach-E. Ma presto a questo modello seguiranno anche il nuovo Explorer, la nuova Capri e la Puma elettrica che si chiamerà Gen-E.