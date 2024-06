Forthing sbarca in Italia, ecco il Suv T5 Evo. Il brand cinese presenta la sua gamma: Suv e monovolume con motori termici, ibridi ed EV

Nella sempre più affollata platea del “made in China” che caratterizza l’attuale momento del mercato automobilistico italiano entra, in punta di piedi ma con le idee chiare, un nuovo attore: si chiama Forthing e fa parte del gruppo Dongfeng, uno dei quattro colossi dell’auto cinese che vanta una capacità produttiva di 2,5 milioni di vetture all’anno, di cui 500.000 – destinate a presidiare la fascia medio-alta del mercato – attribuibili a brand fresco di sbarco in Italia.

Uno sbarco voluto e pilotato dalla TC8, società creata ad hoc da FTH, gruppo di Guidizzolo (Mantova) dalle solide radici familiari che da oltre un quarto di secolo opera – con i brand Tomasi Auto e Noleggiare – nei settori della distribuzione e del renting, dove gestisce una flotta di oltre 12.000 veicoli. TC8, che non a caso sfoggia nella denominazione il numero fortunato della cultura cinese, si presenta sul mercato nazionale come unico importatore e distributore ufficiale del marchio Forthing fresco dell’adesione all’Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere attive nel nostro Paese, con una gamma basata su due piattaforme.

La prima, denominata T5 e destinata ai Suv di segmento C, comprende la T5 Evo con motore 1.5 da 177 cv a benzina o dual fuel a Gpl, la T5 Hev da 240 cv elettrificata con tecnologia full hybrid e la Friday che invece è 100% elettrica con motore da 240 cv e autonomia di 510 nel ciclo Wltp. I prezzi dei tre modelli partono rispettivamente da 32.900, 37.900 e 43.500 euro.

La seconda piattaforma è riservata al massiccio Mpv U-Tour, lungo 4,85 metri e disponibile a 5 o 7 posti. Questo minivan condivide con la più compatta T5 Evo il motore Mitsubishi 1.5 da 177 cv sia nella declinazione solo a benzina, sia in quella dual fuel a Gpl, e viene offerto con un listino che parte da 33.900 euro, ma aumenta di 1.000 euro se si sceglie per la versione a 7 posti. In entrambi i casi, per passare dalla motorizzazione solo a benzina a quella anche a gas bisogna mettere in conto un esborso supplementare di 1.600 euro.