Free To Move e Share Now insieme per campagna europea. Dopo l’acquisizione dello scorso anno al via fase di co-branding

Dopo l’acquisizione dello scorso anno di Share Now da parte di Free2move, le due aziende specializzate nell’offerta di servizi legati alla mobilità avviano la prima campagna congiunta a livello europeo, con il progetto «Everything is better when shared», tutto è meglio quando è condiviso. L’iniziativa continentale di co-branding, che durerà un mese, è stata lanciata nel nostro Paese e, in contemporanea, in Germania, Austria, Paesi Bassi, Francia e Spagna. Marchio del gruppo Stellantis, Free2move offre dal car-sharing al noleggio a breve, medio o lungo termine, dalla prenotazione di autisti VTC a quella di posti auto tramite un’applicazione per smartphone.

La società che ha sede a Parigi ha un portafoglio di 6 milioni di clienti, 450.000 veicoli a noleggio, 500.000 posti auto. Tra i primi operatori europei del car sharing, fondata nel 2019 e con sede a Berlino, entrata nel gruppo Stellantis nel 2022, Share Now dispone di una flotta di 10.000 veicoli Citroën, Fiat, Opel e Peugeot, di cui 3.000 elettrici, dislocati in 17 grandi città del Vecchio Continente, e vanta 4 milioni di clienti. Sull’iniziativa congiunta, Brigitte Courtehoux, Ceo di Free2move e Share Now, spiega: «Il lancio della nostra fase di co-branding è un’importante pietra miliare che sottolinea il nostro impegno ad affermarci come una delle maggiori piattaforme di mobilità in Europa, in grado di offrire un’ampia gamma di servizi. Con l’avvio di questa fase, apriamo un nuovo capitolo e non vediamo l’ora di accompagnare i nostri clienti in questo entusiasmante viaggio».