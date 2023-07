Alpine, futuro elettrico rispetterà dna sportivo del brand. Coupé, roadster e crossover tutti leggeri e con piccole batterie

DIEPPE - Nella recente conferenza Alpine Future Tour, in cui Luca de Meo ceo del Gruppo Renault e Laurent Rossi ceo del brand transalpino di vetture sportive hanno delineato le ambizioni di espansione commerciale (anche in Cina, Far East e Stati Uniti) e soprattutto di fruttuosa crescita del business di Alpine. Ma hanno anche fornito dettagli, programmi e alcune immagini che hanno permesso di avere una fotografia più precisa sulla futura gamma 100% elettrica di Alpine che sarà composta da modelli sportivi che copriranno il segmenti più importanti del mercato.. Al lancio della A290, cioè della piccola sportiva derivata dalla nuova Renault 5 Ev, che è già stata mostrata nei giorni scorsi come concept ‘betà e il cui lancio è previsto per il 2024, farà infatti seguito nel 2025 (lo si scopre da una delle chart mostrate durante la conferenza) un suv sportivo elettrico di segmento C - che Alpine chiama attualmente Crossover GT - che sfrutta egualmente una piattaforma dell’Alleanza (la Cmfb-Ev) e che verrà costruito assieme alla A290 nello stabilimento francese di Renault di Douai.

Nel 2026 sarà poi la volta della coupé A110 di prossima generazione, con propulsione 100% elettrica e che riprenderà il design e le soluzioni ingegneristiche della Concept E-ternité mostrata nel 2022. Per questa berlinetta e per le altre sportive Alpine che si aggiungeranno - come la A110 Roadster e la coupé quattro posti A310 - è stata presa la decisione di sviluppare ed utilizzare la propria architettura Alpine Performance Platform (App) e di non procedere invece con il piano iniziale che contemplava lo sviluppo della prossima A110 in collaborazione con Lotus. Proprio sfruttando la Alpine Performance Platform (App) che nasce da una evoluzione della originaria struttura in alluminio della attuale A110 - e che potrà essere adattata con variazioni del passo, delle carreggiate e della larghezza della zona abitacolo - anche a modelli di segmenti supero e diversi, come appunto la 4 posti. Un’idea di come potrebbe essere lo schema costruttivo delle prossime sportive elettriche Alpine è stata fornita dalla Renault al momento di presentare la Concept A110 E-ternité 100% elettrica. I moduli delle batterie - si legge nella nota della Casa della Losanga - sono uguali a quelli di Mégane E-Tech Electric, ma per ottenere una ripartizione ottimale delle masse e alloggiare i dodici moduli della batteria, è stato necessario progettare per l’A110 dei casing (involucri funzionali) per batterie specifici e adattare l’architettura interna.

Sono così stati posti quattro moduli all’anteriore e otto al posteriore. Per raccogliere questa sfida, gli ingegneri hanno scelto di collocare i moduli nello spazio in modo non ‘tradizionalè. Nonostante l’aggiunta di questi dodici moduli, il peso totale dell’Alpine A110 E-ternité resta particolarmente leggero, con un aumento di soli 258 kg grazie alla massa contenuta di tutte le batterie (392 kg) con il target di arrivare ad un peso complessivo della vettura di 1.320 kg. La nuova Berlinetta debutterà (è stato detto nell’Alpine Future Tour) nel 2026 che è l’anno in cui l’azienda afferma dovrebbe raggiungere il pareggio e realizzare entrate per 2 miliardi di euro. L’anno successivo - che sarà quello del debutto della marca negli Stati Uniti - l’effetto A110 dovrebbe essere rafforzato con la versione roadster, oltre che con le due ultime novità firmate Alpine, cioè i suv/crossover di segmento D ed E, che verranno presentati sempre nel 2027. Nel piano firmato de Meo & Rossi queste auto sono strategiche (le hanno definite il modelli del ‘dream garagè) e per questo nell’evento Alpine Future Tour non è stato rivelato molto di più rispetto a quanto già noto. Ma non è azzardato immaginare che questi modelli andranno a competere con le future versioni elettriche di Porsche Macan e Cayenne. In questo caso, lo ha detto lo stesso Luca de Meo ribadendo che il rapporti con Lotus proseguiranno, verranno probabilmente utilizzati la piattaforma e il gruppo propulsore del suv sino-britannico Eletre.