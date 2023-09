GB, Sunak strizza l’occhio agli automobilisti: “stop a limiti dei 30 km/h”. L’annuncio al Congresso Tory di Manchester

LONDRA - Il premier britannico Rishi Sunak guarda ancora una volta agli automobilisti con un piano per limitare l’introduzione da parte delle amministrazioni locali di nuove misure troppo restrittive per la circolazione. Secondo infatti i media del Regno Unito, il primo ministro conservatore annuncerà una serie di interventi nel corso del congresso annuale del partito di governo in programma la prossima settimana a Manchester, a partire dal blocco delle iniziative da parte dei municipi per l’imposizione di nuove zone col limite di 20 miglia orarie (poco più di 30 km/h). Inoltre, nel suo «piano per gli automobilisti», sono attese restrizioni, sempre a livello locale, per l’utilizzo degli autovelox e l’applicazione di alcune tipologie di contravvenzioni.

Sunak continua così a puntare su questo elettorato, in vista delle elezioni politiche previste entro la fine del 2024, dopo il successo conseguito dai conservatori con l’unico seggio salvato alle recenti suppletive, quello del sobborgo londinese di Uxbridge lasciato libero da Boris Johnson, dove la formazione di governo è riuscita a evitare una sconfitta annunciata cavalcando l’impopolarità dell’estensione della zona a emissioni ridotte (Ulez) da parte del sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, all’insegna di un piano ‘green’ per avere un’aria più pulita nella capitale. Non solo, il premier Tory ha di recente annunciato lo slittamento dal 2030 al 2035 per l’introduzione dello stop alla vendita di auto con motore benzina e diesel nell’ambito di una criticata revisione degli impegni dell’esecutivo in materia di clima.