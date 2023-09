Germania, per industria auto ad agosto situazione economica peggiorata

Secondo l’indagine Ifo sulle imprese, l’industria automobilistica tedesca ritiene che la situazione economica di agosto sia peggiore rispetto a quella del mese precedente. L’indicatore è sceso a 12,7 punti ad agosto, in calo rispetto ai 22,1 punti di luglio. «Il sentiment è peggiorato in modo più evidente tra le case automobilistiche, mentre i fornitori rimangono abbastanza soddisfatti della loro situazione attuale», afferma Anita Wolfl, specialista Ifo per l’organizzazione industriale e le nuove tecnologie. In particolare, ad agosto la situazione economica dei produttori di automobili ha toccato lo zero, in calo rispetto ai +34,6 punti di luglio. Le loro aspettative commerciali sono crollate da -48 punti di luglio a -75 punti in agosto. Quasi la metà dei produttori automobilistici lamenta che la mancanza di ordini ostacola la produzione. Tuttavia, i registri degli ordini rimangono sufficientemente pieni da coprire i prossimi sei mesi.