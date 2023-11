GM, accordo con sindacato verso bocciatura dei lavoratori. Per dipendenti Ford e Stellantis possibile voto favorevole

NEW YORK - Sono in corso le votazioni dei lavoratori sull’accordo tra General Motors e il sindacato United Auto Workers, raggiunto dopo sei settimane di sciopero, e al momento sembra prevalere la bocciatura dell’intesa, secondo i dati forniti dalla Cnbc. In molte delle maggiori fabbriche di General Motors negli Stati Uniti, i lavoratori si sono espressi contro l’accordo con percentuali tra il 55 e il 60 per cento. Molti piccole fabbriche hanno votato a favore dell’accordo; non sono ancora noti o non sono ancora stati espressi i voti in molti altri piccoli impianti. Una bocciatura dell’accordo, raggiunto il 30 ottobre, prolungherebbe il contenzioso tra il sindacato e le grandi società automobilistiche di Detroit. Accordi simili con Ford Motor e Stellantis avrebbero al momento ottenuto, invece, un voto complessivamente favorevole. Il titolo di Gm perde oggi lo 0,3%.