Gruppo Koelliker e Mitsubishi ancora insieme. Rinnovata la partnership siglata per la prima volta nel 1979

MILANO - Rinnovata la partnership che unisce il Gruppo Koelliker e Mitsubishi da 44 anni. L’accordo, siglato per la prima volta nel 1979 e che fa del gruppo Koelliker l’importatore esclusivo del marchio giapponese in Italia, è stato siglato oggi. Dal 1979 ad oggi, in Italia, Koelliker ha venduto più di 400.000 vetture del marchio Mitsubishi e sono tanti i modelli che il Gruppo ha importato e distribuito, dal Mitsubishi Pajero a L200, dalla Colt all’Asx e fino alle Eclipse Cross e Space Star. Oggi Mitsubishi in Italia conta un parco circolante composto da più di 250.000 veicoli, dei quali 70.000 Pajero ed altrettanti L200, 20.000 Colt e 25.000 Asx. Il Gruppo Koelliker oggi propone al cliente italiano una gamma completa di modelli Mitsubishi, partendo dalla Space Star, la city car che permette di muoversi agilmente nel traffico cittadino senza dimenticare lo stile e la tecnologia. In gamma anche il Suv Coupè Eclipse Cross Phev ed entro la fine del 2023, in tutte le concessionarie del Gruppo Koelliker, sarà possibile acquistare la nuova Mitsubishi Asx, crossover compatto e sportivo.

A Berlino, poi, nei prossimi giorni sarà presentata alla stampa europea la nuova Mitsubishi Colt, introdotta per la prima volta in Europa nel 1978 e che ha venduto nel mondo oltre 1,2 milioni di unità in sei generazioni. Anche questo modello arriverà nelle concessionarie Koelliker entro la fine dell’anno. Altri nuovi modelli arriveranno in Italia nei prossimi due anni. Il 2024 sarà l’anno del Nuovo Outlander Phev e dall’alleanza con Renault nascerà un nuovo modello completamente elettrico, che vedrà il suo ingresso sul mercato italiano nel 2025. «Il rinnovo della partnership - ha commentato Marco Saltalamacchia, Ceo ed executive vice president del Gruppo Koelliker - è per noi motivo di grande orgoglio. Non solo perché Mitsubishi continua a vedere in noi un partner solido sul quale poter sempre contare ma soprattutto perché conferma l’importanza strategica del mercato italiano».