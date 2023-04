Gruppo Renault, ricavi boom nel primo trimestre: +30%. Bene anche le vendite in salita del 14,1%. Fatturato a 11,5 mld (+30%)

PARIGI - Primo trimestre in crescita per i brand che costituiscono il Gruppo Renault: con 535.000 immatricolazioni le auto Renault e Dacia hanno fatto segnare un incremento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. In Europa in particolare le vendite del Gruppo sono aumentate del 27,3% in un mercato di riferimento che è invece cresciuto del 16,2%. Questo andamento si riflette sul fatturato del Gruppo che è aumentato a 11,5 miliardi di euro con una crescita del 29,9 % rispetto al primo trimestre dello scorso anno (riclassificato però per rispecchiare la cessione di Avtovaz e Renault Russia). I ricavi del solo ramo auto si attesta a 10,5 miliardi di euro, + 29,7%1 rispetto allo stesso periodo del 2022. Renault comunica che per i brand del Gruppo si registra un forte effetto prezzi (+ 9,4 punti) nel trimestre con una parallela progressione dell’effetto mix prodotto a 5,2 punti.

Tutto questo è sostenuto da una politica commerciale incentrata sul valore e dal successo dei nuovi veicoli, con una quota di vendite a privati che rappresenta il 68% delle vendite nei primi cinque Paesi del Gruppo in Europa (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito). Il Gruppo Renault comincia bene l’anno con un aumento del 30% del fatturato nel primo trimestre, sostenuto dal forte effetto prezzi e dal mix prodotto- ha dichiarato Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault - e porta avanti la sua politica commerciale orientata al valore ottimizzando la politica dei prezzi e degli sconti e concentrandosi sui canali più redditizi«. »Possiamo contare anche sui primi successi del rinnovamento della gamma con Arkana, Megane E-Tech Electric e Austral per la marca Renault e Jogger per la marca Dacia - ha detto Piéton - e il buon portafoglio ordini a fine marzo e i futuri lanci continueranno a sostenere l’attività commerciale del Gruppo«. Gli ordini acquisiti dal gruppo in Europa si attestano infatti ancora a livelli record in valore assoluto e rappresentano a fine marzo 2023 3,3 mesi di vendite. Un valore che si manterrebbe al di sopra di 2 mesi per tutto l’anno, anche nel caso di calo del mercato del 30% rispetto al 2019.

Tutto ciò permette al Gruppo Renault di confermare le prospettive finanziarie del 2023. Il Gruppo Renault prosegue la sua offensiva nell’elettrificazione, con la marca Renault leader in Europa nel primo trimestre, con un aumento del 24% delle vendite di autovetture elettrificate (Bev puri, ibridi Hev e ibridi plug-in Phev) rispetto al primo trimestre 2022, tanto da rappresentare il 38% delle vendite di autovetture della Losanga in Europa Dacia - che ha lanciato a gennaio il suo primo modello ibrido con Jogger - sostiene la strategia di progressiva elettrificazione della marca con Jogger Hybrid 140, che rappresenta già circa il 25% del mix degli ordini. Dacia Spring, 100% elettrica, registra circa 110.000 ordini in Europa dal lancio e si riconferma sul podio dei veicoli elettrici venduti a privati, in Europa, nel primo trimestre. PARIGI - Primo trimestre in crescita per i brand che costituiscono il Gruppo Renault: con 535.000 immatricolazioni le auto Renault e Dacia hanno fatto segnare un incremento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. In Europa in particolare le vendite del Gruppo sono aumentate del 27,3% in un mercato di riferimento che è invece cresciuto del 16,2%. Questo andamento si riflette sul fatturato del Gruppo che è aumentato a 11,5 miliardi di euro con una crescita del 29,9 % rispetto al primo trimestre dello scorso anno (riclassificato però per rispecchiare la cessione di Avtovaz e Renault Russia). I ricavi del solo ramo auto si attesta a 10,5 miliardi di euro, + 29,7%1 rispetto allo stesso periodo del 2022.

Renault comunica che per i brand del Gruppo si registra un forte effetto prezzi (+ 9,4 punti) nel trimestre con una parallela progressione dell’effetto mix prodotto a 5,2 punti. Tutto questo è sostenuto da una politica commerciale incentrata sul valore e dal successo dei nuovi veicoli, con una quota di vendite a privati che rappresenta il 68% delle vendite nei primi cinque Paesi del Gruppo in Europa (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito). Il Gruppo Renault comincia bene l’anno con un aumento del 30% del fatturato nel primo trimestre, sostenuto dal forte effetto prezzi e dal mix prodotto- ha dichiarato Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault - e porta avanti la sua politica commerciale orientata al valore ottimizzando la politica dei prezzi e degli sconti e concentrandosi sui canali più redditizi«. »Possiamo contare anche sui primi successi del rinnovamento della gamma con Arkana, Megane E-Tech Electric e Austral per la marca Renault e Jogger per la marca Dacia - ha detto Piéton - e il buon portafoglio ordini a fine marzo e i futuri lanci continueranno a sostenere l’attività commerciale del Gruppo«. Gli ordini acquisiti dal gruppo in Europa si attestano infatti ancora a livelli record in valore assoluto e rappresentano a fine marzo 2023 3,3 mesi di vendite.

Un valore che si manterrebbe al di sopra di 2 mesi per tutto l’anno, anche nel caso di calo del mercato del 30% rispetto al 2019. Tutto ciò permette al Gruppo Renault di confermare le prospettive finanziarie del 2023. Il Gruppo Renault prosegue la sua offensiva nell’elettrificazione, con la marca Renault leader in Europa nel primo trimestre, con un aumento del 24% delle vendite di autovetture elettrificate (Bev puri, ibridi Hev e ibridi plug-in Phev) rispetto al primo trimestre 2022, tanto da rappresentare il 38% delle vendite di autovetture della Losanga in Europa Dacia - che ha lanciato a gennaio il suo primo modello ibrido con Jogger - sostiene la strategia di progressiva elettrificazione della marca con Jogger Hybrid 140, che rappresenta già circa il 25% del mix degli ordini. Dacia Spring, 100% elettrica, registra circa 110.000 ordini in Europa dal lancio e si riconferma sul podio dei veicoli elettrici venduti a privati, in Europa, nel primo trimestre.