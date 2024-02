Iveco Group, ricavi e utile netto in crescita nel 2023. Dividendo di 0,22 euro per azione, il titolo vola in Borsa: +6,6%

Iveco Group ha chiuso il 2023 con ricavi consolidati pari a 16 miliardi di euro (in aumento del 13% anno su anno). L’ebit adjusted è pari a 940 milioni di euro, in crescita di 413 milioni di euro rispetto al 2022 e l’utile netto adjusted a 352 milioni di euro, 127 milioni in più del 2022). Il free cash flow delle attività industriali è positivo per 412 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti il pagamento di un dividendo annuale di 0,22 euro per azione ordinaria. Iveco vola in Borsa dopo i risultati del 2023 chiusi con ricavi consolidati pari a 16 miliardi di euro (+13%) e l’utile netto adjusted a 352 milioni. A Piazza Affari il titolo guadagna il 6,6% a 10,44 euro.

«Nel nostro ‘Anno 2’ come gruppo quotato indipendente, quello della Trasformazione, il nostro fatturato ha superato i 16 miliardi di euro, supportato da solidi prezzi e da volumi e mix positivi. L’Ebit adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 818 milioni di euro, con un margine del 5,2%, 2,2 punti percentuali sopra il 2022. I clienti percepiscono e apprezzano i nostri progressi, richiedendo i nostri veicoli commerciali, autobus e motori, mentre stiamo introducendo gradualmente il nostro nuovo Model Year 2024 in tutta la gamma dei veicoli commerciali e riducendo il nostro portafoglio ordini in un contesto di mercato in via di normalizzazione». Così Gerrit Marx, Chief Executive Officer di Iveco Group commenta i risultati ottenuti nel 2023. «L’improvvisa svalutazione del peso argentino nel dicembre 2023 ha avuto un impatto negativo sui nostri oneri finanziari e sulla liquidità netta industriale, che è arrivata a 1,9 miliardi di euro sulla scia di un free cash flow positivo per 412 milioni di euro - aggiunge Marx - ci aspettiamo che l’insieme diversificato delle nostre attività controbilanci lo sfidante contesto industriale previsto per il 2024, fornendo risultati in termini di Ebit e flussi di cassa a un livello comparabile a quello del 2023. Forniremo maggiore granularità sulla strategia di ciascuna delle nostre Business Unit, attualmente raggruppate in Commercial and Specialty Vehicles, e sui nostri obiettivi finanziari per i prossimi anni in occasione del Capital Markets Day del 14 marzo», conclude il Chief Executive Officer di Iveco Group.