La Gen Z punta ad un diverso approccio all'automotive. Il 70% comprerebbe un'elettrica, il 65% acquisterebbe un'auto online

E' una Generazione Z che punta a cambiare le abitudini del consumatore automotive, quella individuata dall'Automotive Customer Study 2024, l'analisi che prende in esame le preferenze del consumatore automotive condotta e realizzata da Quintegia. Il 70% degli intervistati della Gen Z, infatti, effettuerebbe l'acquisto di un mezzo totalmente elettrico, percentuale che lo scorso anno si attestava al 51%. La Gen Z ha un approccio più moderno alla relazione con la proprietà, infatti il 65% del campione afferma che prenderebbe in considerazione un abbonamento 'tutto incluso' per la prossima vettura da utilizzare.

Il 76% sarebbe disposto a valutare nuovi brand e il 65% acquisterebbe un'auto online, anche dopo averla vista fisicamente e preferibilmente sul sito ufficiale della casa automobilistica. Per le altre generazioni di consumatori analizzate, il ruolo del dealer rimane fondamentale ed è un punto di riferimento soprattutto in questo periodo di profondi cambiamenti che interessano l'intero sistema. L'incertezza generale fa aumentare la propensione verso i servizi aggiuntivi e i pacchetti assicurativi. Rimane necessaria la richiesta di mobilità, ma non indispensabile la proprietà del veicolo.

Uno dei dati raccolti più rilevanti riguarda proprio il ruolo del dealer. Il 93% dei clienti richiede un'esperienza sempre più personalizzata. Rispetto al 2023 la percentuale di persone che considerano questo aspetto molto importante è salita dell'8%. La personalizzazione è anche uno dei maggiori elementi che contribuirebbe ad aumentare il percepito di innovazione. Aumenta anche il desiderio di phygital e di un'esperienza omnicanale, fattore evidenziato dalla generazione dei nativi digitali segna la volontà di effettuare l'acquisto online di un'auto (anche dopo averla vista fisicamente) con un 65%. La percentuale di predisposizione all'acquisto online scende al 26% se si considerano tutte le altre generazioni. Sul fronte delle formule d'acquisto e nel periodo di incertezza generalizzata, la ricerca ha evidenziato l'aumento della propensione per i servizi aggiuntivi e pacchetti assicurativi rispetto al 2023, segnando un +10% in fase d'acquisto con particolare focus su furto incendio (74%), eventi naturali (71%) e cristalli (71%). Cambia l'aspettativa del valore della proprietà dell'auto sui 5 anni che vede aumentare l'incertezza sulla convenienza nell'acquisto. La tendenza a non essere più proprietari dell'auto viene anche evidenziata da un altro dato, ovvero il 54% che prenderebbe in considerazione una soluzione a subscription per la prossima auto. La mobilità desiderata del futuro potrebbe passare più facilmente attraverso il noleggio (63%) e servizi di mobilità a chiamata (62%).

Nella Gen Z restano elevate le aspettative e il desiderio di concretezza per quanto riguarda la sostenibilità e la propensione all'acquisto di un'auto elettrica aumenta, ma in modo graduale, passando dal 18% nel 2023 al 21% nel 2024. Le percentuali sono significativamente diverse per la Gen Z, per i quali il 70% prenderebbe in considerazione l'alimentazione elettrica. Tale dato è in crescita rispetto al 2023 (51%). In caso di acquisto di un'auto usata, invece il fattore tempo influisce notevolmente sugli acquisti delle vetture, che sono particolarmente impattati dalla disponibilità immediata della vettura (36%), e solo in un secondo momento da una tematica di risparmio economico.