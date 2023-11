Lancia torna nel Benelux dal 2024. Presentato a Bruxelles nuovo modello di concept car elettrica

BRUXELLES - È stata presentata a Bruxelles, nella cornice della residenza dell’ambasciatore d’Italia Federica Favi, la ‘Lancia Pu + Ra HPÈ con cui l’azienda automobilistica segna il ritorno sul mercato belga e nel Benelux. Alla presenza di giornalisti, investitori e personalità, l’iconico brand italiano - secondo quanto si legge in una nota - ha esposto il prototipo della PU+RA HPE, il cui design innovativo e la nuova tecnologia saranno ispiratori delle auto che verranno messe sul mercato a partire dal 2024.

Il modello di concept car presentato oggi è 100% elettrico e costruito anche con materiali ecosostenibili. Inconfondibile il design italiano all’avanguardia, ispirato alla geometria ed alla tradizione Lancia. «Il Made in Italy è sempre benvenuto in Ambasciata e, come sempre, è motivo di orgoglio ed apprezzamento in Belgio, in Europa e nel mondo», ha dichiarato l’ambasciatore Favi. Lancia ritornerà sul mercato in Belgio il prossimo anno con nuovi concessionari e punti di assistenza, un ritorno che inizierà dalla nuova Ypsilon. «Lancia is back, Lancia is ready» il motto del Business Development Manager Lancia Enlarged Europe, Francesco Colonnese, che ha presentato la concept car e la strategia dell’azienda italiana.