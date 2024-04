Liberty Media piglia tutto, 4 miliardi per la MotoGP. Ora è ufficiale: dopo la F1, al gruppo americano il motomondiale

Dopo la Formula 1, nel portafoglio di Liberty Media entra anche il mondiale MotoGP. È ufficiale l’acquisizione di Dorna Sports, società proprietaria dei diritti commerciali e di immagine del campionato della massima cilindrata motociclistica, da parte del gruppo americano, che diventa così leader indiscusso degli sport motoristici. Chi potrebbe mettere il bastone fra le ruote, è il caso di dire, all’operazione - che valuta Dorna Sports 4,2 miliardi di euro, debito compreso, e «dovrebbe» completarsi entro la fine del 2024 - sono le autorità competenti in materia di concorrenza e investimenti esteri in varie giurisdizioni, a cominciare da quelle Ue, che dovranno studiarla e dare il via libera. Nel 2006, ad esempio, il fondo lussemburghese CVC fu costretto proprio dalla Commissione europea garante della concorrenza a vendere Dorna, già promotrice del campionato MotoGP, quando voleva acquisire la holding britannica che allora controllava la Formula 1. Nel dettaglio, Liberty Media, già proprietaria della Formula 1 dal 2017, acquisirà, in contanti e in azioni, l’86% di Dorna Sports, mentre i manager della società madrilena (a partire dall’amministratore delegato, Carmelo Ezpeleta) manterranno il controllo delle restanti azioni.

«Siamo molto lieti di espandere il nostro portafoglio nel settore dello sport e dell’ intrattenimento con l’acquisizione del campionato MotoGP - ha commentato Greg Maffei, Ceo del colosso statunitense - Si tratta di un business in crescita, generatore di importanti flussi di cassa e vogliamo farlo crescere ulteriormente per i fan della MotoGP, i team, i suoi partner commerciali ed i nostri azionisti», ha promesso. Dorna Sports era già controllata dal fondo Bridgepoint e dal Canada Pension Plan Investment Fund. «Questo è il passo ideale nell’evoluzione della MotoGP e siamo entusiasti di ciò che questo nuovo traguardo porterà alla Dorna, al paddock della MotoGP e agli appassionati di sport motoristici», ha commentato Ezpeleta, sottolinenado che « Liberty ha un eccellente track record nello sviluppo di imprese sportive e non potremmo chiedere un partner migliore».

Nel 1949, anno della sua nascita, la MotoGP ha disputato sei gare in Europa, rispetto alle 21 organizzate in 17 paesi nel 2024. Oltre alla MotoGP, Dorna Sports controlla anche i mondiali Superbike e MotoE. Da quando Liberty Media ha preso il controllo della Formula ha attuato una strategia di espansione, in particolare negli Stati Uniti, patria della Nascar e dell’IndyCar, con tre gare in questo paese nel 2023 e lo spettacolo come leitmotiv principale.