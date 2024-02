Marelli, premio annuo di risultato ai dipendenti tra 1.684 e 2.368 euro

La Marelli darà ai lavoratori degli stabilimenti italiani nel 2024 un premio di risultato pari a 1.684 e 2.368 euro a seconda del livello di inquadramento individuale, il 6,5% della retribuzione annua. Lo ha comunicato l’azienda ai sindacati metalmeccanici. Il premio sarà erogato sulla base dei risultati del 2023, anno in cui peraltro - sottolineano Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM, AqcfR - è stato finalmente raggiunto un livello di redditività positivo. Il premio è variabile per unità produttiva e per livello di inquadramento, ma tutti gli stabilimenti ricevono una erogazione sebbene di importo differente fra loro. In ciascun stabilimento sono previsti incontri di approfondimento per conoscere sia le cifre di erogazione specifiche sia le dinamiche che hanno influito sul premio nel bene o nel male.

Il premio sarà erogato a febbraio e per le sue caratteristiche potrà essere sottoposto al beneficio della tassazione agevolata. Per chi lo vorrà sarà poi possibile esercitare entro il 13 febbraio la opzione del pagamento sotto forma di flexible benefit. I sindacati spiegano che la media di erogazione complessiva è stata superiore a quella degli anni precedenti e che le situazioni che evidenziano criticità dovranno essere analizzate con attenzione. Il 7 marzo è previsto un incontro sul piano industriale. Il 2023 era il primo anno di vigenza del nuovo integrativo e quindi - dicono Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM, AqcfR - il risultato è positivo per i lavoratori del gruppo.