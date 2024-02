Mattia Binotto nuovo consigliere delegato di Texa. Coordinerà il piano strategico della divisione e-Powertrain

Mattia Binotto entra nel Cda di Texa di Monastier, specializzata nella diagnostica per auto, moto e camion, per coordinare il piano strategico di sviluppo tecnologico, industriale e commerciale della divisione e-Powertrain dedicata alla propulsione elettrica e ibrida. Il top manager, ex ingegnere della Ferrari, diventa così consigliere delegato su decisione del presidente e ad di Texa, Bruno Vianello. L’obiettivo è far diventare la nuova divisione e-Powertrain un punto di riferimento a livello mondiale per la progettazione, produzione e fornitura dei nuovi componenti automotive legati al mondo dell’elettrificazione dei veicoli quali motori, inverter, centraline di potenza e relativi software e assali completi, destinati ad autovetture sportive ad alte prestazioni.

«Dopo aver maturato un’esperienza straordinaria nel mondo della Formula 1, - rileva Vianello - con il suo contributo propulsivo contribuirà col resto del team della divisione e-Powertrain,per puntare a un intenso sviluppo che ci conduca in pochi anni a raggiungere risultati importanti e significativi nel segmento più pregiato del mercato automotive. Puntiamo al rilancio della grande tradizione italiana nella tecnologia per le auto sportive che utilizzano la nuova trazione elettrica, confidando che possa anche diventare vettore per il settore dell’automobile». «Al di là dell’esperienza agonistica che ho da sempre percorso nella mia vita - spiega Binotto - , mi ha attirato in Texa l’audacia strategica del suo progetto di costruire un’eccellenza italiana caratterizzata dalle tecnologie più avanzate della nuova mobilità».