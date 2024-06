Mercato auto Italia torna in rosso: -6,6% a 139.581 immatricolazioni maggio, +3,4% nel 2024

Dopo il rialzo di aprile, tornano a scendere le vendite sul mercato auto italiano. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal Mimit, sono state immatricolate dalla Motorizzazione italiana 139.581 autovetture, con una variazione di -6,62% rispetto a maggio 2023, quando ne erano state immatricolate 149.482 (ad aprile erano state immatricolate 135.353 autovetture, con una variazione di +7,52% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi cinque mesi dell’anno sono state immatricolate 726.311 vetture, in rialzo del 3,4% rispetto alle 702.423 del periodo gennaio-maggio 2023.

I trasferimenti di proprietà sono stati 482.765 a fronte di 448.397 passaggi registrati a maggio 2023, con un aumento del 7,66%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 622.346, ha interessato per il 22,43% vetture nuove e per il 77,57% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in maggio, i rialzi delle immatricolazioni più elevati sono stati quelli di Mitsubishi (+884% a 827 unità), Nissan (+36,2% a 3.072 unità) e Land Rover (+25,6% a 1.079 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Jaguar (-67,1% a 75 unità), Lynk & Co (-67,06% a 140 unità) e Dacia (-40,78% a 4.668 unità).

In relazione alle quote di mercato, alle spalle del marchio Fiat (-11,82% a 12.960 unità le immatricolazioni, con quota al 9,28%), il marchio Toyota ha fatto registrare un rialzo delle immatricolazioni del 2,75% a 11.599 unità, con una quota di mercato in calo all'8,31%. Il marchio Volkswagen, che ha una quota dell'8,31%, ha venduto 11.490 auto (+3,57%). La francese Renault ha visto salire la quota al 5,9%, con 8.232 vetture immatricolate (+20,58%).

In maggio Stellantis ha visto rallentare le immatricolazioni in Italia, a un passo più rapido rispetto al resto del mercato, calato del 6,62%. A maggio il gruppo ha messo a segno 42.334 registrazioni, in discesa del 13,9% rispetto alle 49.195 unità dello stesso mese del 2023. Ad aprile erano scese dello 0,5%. Il mese scorso il gruppo aveva una quota del 30,3% del mercato italiano, contro il 32,9% di maggio 2023. Nei primi cinque mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 235.383 vetture, in calo dello 0,3% rispetto alle 236.201 dello stesso periodo del 2023. Nei cinque mesi, la quota di mercato è del 32,4% (da 33,6%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.