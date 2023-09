Mercato Auto, Unrae: leggera crescita della quota di elettriche ad agosto. Fondo incentivi fermo, si prevede residuo di 316 milioni

Leggero segnale positivo ad agosto dall’elettrico: la quota di auto Bev è salita nel mese - secondo i dati dell’Unrae - al 5% superando le ibride plug-in (Phev) che stazionano al 4,1%, e la quota complessiva di auto alla spina (Ecv) sale al 9,1%. Ma la situazione per i veicoli elettrici rimane critica, sia per il dato complessivo dei primi otto mesi (bev a quota 3,9%, phev a 4,6%) che ci colloca in coda fra i cinque major market europei, sia per le prospettive negative che provengono dai dati sugli incentivi: il tiraggio da gennaio a oggi è in calo rispetto al 2022 rispettivamente del 25% e 37% su bev e phev per le persone fisiche, e del 54% e 72% per le persone giuridiche. La proiezione di questi dati a fine anno mostra un residuo complessivo di circa 316 milioni, pari al 55% dei fondi disponibili, che si sommerebbero ai 272 milioni avanzati dai fondi 2022, per un totale non speso di circa 588 milioni. «La situazione critica del mercato dell’elettrico, che contribuisce a non far decollare in Italia la transizione ecologica, è generata da uno schema incentivi mal congegnato, che penalizza la clientela a causa di un price-cap ingiustificatamente abbattuto da 50k a 35k, e in pratica esclude di fatto le imprese limitandone la fruibilità al solo noleggio con bonus dimezzati», ribadisce il presidente dell’Unrae Michele Crisci.

«Anche ad agosto 2023 il mercato auto italiano si mantiene positivo, tornando a crescere a doppia cifra (+12%), ma i volumi risentono ancora del confronto con i livelli pre-pandemia (-10,6% su agosto 2019) - afferma Roberto Vavassori, presidente di Anfia -. Per supportare la ripresa del settore e, soprattutto, il rinnovo del parco in chiave ecologica, e importante accelerare l’annunciata rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni. È fondamentale, inoltre, riallocare i 250 milioni di euro avanzati dall’ecobonus 2022, oltre ai circa 300 milioni che si stanno accumulando nell’anno in corso. La collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire, entro la fine dell’anno, un piano strutturato di medio periodo, che guarda al 2030, rappresenta un tassello fondamentale per sostenere la transizione green della filiera automotive e promuovere la competitivita della supply chain italiana non solo in termini di manufacturing, ma anche di ricerca e sviluppo».

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina e diesel vedono il mercato di agosto in aumento, rispettivamente del 25,1%, con quota di mercato al 30,1%, e del 3%, con quota al 16,6%. Nei primi otto mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 21,7% e quelle delle auto diesel del 13,1%, rispettivamente con quote di mercato del 28,4% e del 18,8%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di agosto, il 53,3% del mercato, con volumi in crescita dell’8,4% rispetto a quelli di agosto 2022. Nel cumulato crescono del 22,3% con una quota del 52,8%. Tra queste, le autovetture elettrificate rappresentano il 43,4% del mercato di agosto e il 43,7% del cumulato, in aumento del 6,2% nel mese e del 24,3% negli otto mesi. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili diminuiscono dell’1,4% nel mese, con una quota del 34,1%, mentre nel cumulato crescono del 26,2%, con una quota del 35,2%.

Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili aumentano del 48,3% ad agosto e rappresentano il 9,3% del mercato del mese (ad agosto 2022 era del 7%); nel cumulato crescono del 17% e hanno una quota dell’8,5% (in calo di 0,2 p.p. rispetto agli otto mesi del 2022). Le auto elettriche hanno una quota del 5,1% nel mese e del 3,9% nel cumulato; le vendite crescono del 77,3% ad agosto e del 32,7% nel cumulato. Le ibride plug-in aumentano del 23,7% ad agosto e mantengono una variazione positiva nel cumulato (+6,2% negli otto mesi). Esse rappresentano il 4,2% delle immatricolazioni del singolo mese e il 4,6% del totale da inizio anno. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,9% dell’immatricolato di agosto, quasi interamente composto da autovetture Gpl (in incremento del 25,6% nel mese). Un marginale 0,1% è da ascrivere alle autovetture a metano, che nel mese diminuiscono dell’82,4%. Nel cumulato, le alimentate a metano calano dell’86% e le Gpl crescono del 25,2%; insieme, da inizio anno, le due alimentazioni costituiscono il 9,1% circa del mercato (di cui solo lo 0,1% e metano).

Negli otto mesi, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano, rispettivamente, la prima, seconda e quarta posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Tra le Phev, Jeep Compass e il primo modello piu venduto, mentre Jeep Renegade e al quarto posto, Alfa Romeo Tonale all’ottavo e Peugeot 3008 al decimo. Tra le elettriche, Fiat 500 risulta il terzo modello piu venduto dopo Tesla Model Y e Model 3, mentre Peugeot 208 occupa la settima posizione. In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di agosto le autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 33,5% del mercato, con volumi in calo del 2% rispetto a quelli dell’agosto scorso. Le auto dei segmenti medi hanno una quota dell’11,3% ad agosto, con un mercato in crescita del 22,1% rispetto all’ottavo mese del 2022. I Suv hanno una quota di mercato pari al 53,2%, in aumento del 21,7%. Il Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza nel mese 25.457 immatricolazioni (+0,2%), con una quota di mercato del 31,9%. Nei primi otto mesi dell’anno, le immatricolazioni complessive ammontano a 345.415 unita (+8,2%), con una quota di mercato del 33,2%.

Sono cinque i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di agosto, con Fiat Panda stabile in testa alla classifica (4.262 unita), seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (2.490), che recupera una posizione rispetto alla classifica del mese precedente, e, al quarto, avanzando di due posizioni, da Fiat 500X (2.137). Al quinto posto, si colloca Citroen/DS C3 (1.899), e al sesto Peugeot 208 (1.732), che recuperano, rispettivamente, due e quattro posizioni rispetto al mese precedente. Ancora in crescita il mercato di Dr Automobiles, che, con i suoi marchi Dr, Evo, Sportequipe e Icks, fa segnare un incremento del 23,5% rispetto ad agosto 2022 e del 64,8% rispetto al cumulato 2022. Il Costruttore molisano costituisce il 3,2% del mercato nel mese e il 2,2% negli otto mesi. Per finire, il mercato dell’usato totalizza 306.962 trasferimenti di proprieta al lordo delle minivolture a concessionari ad agosto 2023, l’8,1% in piu rispetto ad agosto 2022. Nei primi otto mesi del 2023, i trasferimenti di proprieta sono 3.337.317, in crescita dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.