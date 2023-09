Mirafiori Green, nasce il Battery Technology Center. Per i test delle batterie di auto elettriche europee

TORINO - Mirafiori diventa una fabbrica green. Nasce il Battery Technology Center, primo centro mondiale di Stellantis per i test sulle batterie per i veicoli elettrici di tutta Europa. Un altro centro analogo nascerà in Canada. A regime lavoreranno a Mirafiori circa cento dipendenti altamente specializzati, in futuro potrebbero esserci assunzioni. L’investimento è di 40 milioni di euro. Nel centro che ha una superficie di 8.000 metri quadri - ha spiegato la responsabile Paola Baratta - si effettuano test fino a 47 batterie contemporaneamente, numero che può salire fino a 96.

I test effettuati da aree climatiche dove si passa da -40 a +60 gradi al ritmo di 20 gradi al minuto. Normalmente durano quindici giorni, ma possono andare avanti fino a un anno. «È in corso una trasformazione profonda in cui ci impegniamo a essere una delle aziende di successo, vogliamo che i nostri prodotti e servizi siano i più attrattivi per il mercato. Vogliamo ridurre i costi delle auto elettriche, lanceremo quest’anno un veicolo elettrico molto accessibile» ha detto Ned Curic, responsabile Tecnologie di Stellantis, presentando la strategia del gruppo. Presenti a MIrafiori il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e i sindacati.