Mobilità green, il leasing sociale piace ai francesi: 80mila domande per veicoli elettrici

PARIGI - Già 80mila persone hanno fatto domanda per un’auto elettrica scontata nell’ambito del programma di ”leasing sociale” introdotto dal governo francese. Quest’anno sono 25mila le auto disponibili. Lo ha annunciato a franceinfo la ministra per la Transizione Energetica, Agnes Pannier-Runacher. Per consentire alle famiglie più modeste di accedere alle auto elettriche, nel dicembre 2023 il governo francese ha lanciato un sistema di leasing con opzione di acquisto (LOA) a meno di 100 euro per le city car e a 150 euro per le auto familiari (escluse assicurazione e manutenzione). Il sistema e inizialmente aperto a coloro che percorrono più di 8.000 chilometri all’anno o che vivono a piu di 15 km dal luogo di lavoro. Devono registrarsi sul sito mon-leasing-electrique.gouv.fr. Non e richiesto alcun deposito iniziale e il contratto ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Il governo finanziera ogni contratto per un importo di 13.000 euro.

La LOA sarà infine aperta alla metà delle famiglie piu modeste, con un reddito fiscale di riferimento per unita inferiore a 15.400 euro. Le case automobilistiche hanno gia lanciato offerte a prezzo ridotto su auto con autonomia limitata agli spostamenti quotidiani. Renault sta vendendo la sua piccola Twingo elettrica (prodotta in Slovenia) a soli 40 euro al mese, manutenzione inclusa. Per quanto riguarda il gruppo Stellantis, Citroen annuncia la sua futura e-C3 a partire da 54 euro, Fiat propone in leasing la sua piccola 500e a partire da 79 euro al mese e Opel il suo piccolo Suv Mokka, prodotto in Francia, a partire da 119 euro. «Stellantis mi ha confermato di essere disposta a offrire altri veicoli se i francesi saranno all’altezza della promessa», ha dichiarato Agnes Pannier-Runacher. Il leasing e aperto anche ai veicoli di seconda mano con meno di 3 anni e mezzo di vita e al retrofit, che consiste nell’elettrificare le auto a combustione: la start-up Lormauto consegnera le vecchie Twingo a partire dalla primavera del 2024.