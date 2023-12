Mobilità inclusiva Dacia, ecco formula di leasing accessibile a tutti. Dedicato a chi ha reddito fino a 15mila euro/anno

Dacia ha lanciato in questi giorni il suo programma “Mobilità Inclusiva Dacia”, tra accesso alla mobilità responsabilità sociale. Il programma mette a disposizione dei clienti offerte dedicate sui modelli della gamma Dacia particolarmente adatti agli spostamenti urbani. L’offerta prevede una formula leasing, dedicata a chi ha necessità di mobilità, ma che sia in una situazione finanziaria non idonea all’accesso alle formule di credito standard.

Il Programma di Mobilità Inclusiva Dacia coinvolge i modelli Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV benzina, Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 100 Cv Eco-G Gpl e Spring Essential 45 100% Electric Il Leasing dedicato a questo programma, proposto tramite Mobilize Financial Services, prevede anticipo zero, una durata che può variare da 36 a 48 mesi ed un canone mensile Iva inclusa da 148 euro (220 euro per Spring), con Tan 0,99%. Il programma di Mobilità Inclusiva prevede, come principali condizioni di eleggibilità per i potenziali clienti, un reddito fino a 15.000 euro annui dimostrabili da documentazione ufficiale, una condizione di impiego anche temporanea, oltre alla residenza o domicilio in una delle 4 città pilota identificate per lanciare il programma (Milano, Bologna, Roma, Napoli) Nel corso del 2024 il programma verrà esteso a tutto il territorio italiano.