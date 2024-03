MV Agusta completa il piano di rilancio, passa a Pierer. Il gruppo austriaco già deteneva il 25,1% del marchio

È stato completato il piano quinquennale volto a rivitalizzare Mv Agusta e «pienamente conseguito» l’obiettivo di «rafforzare il prestigioso marchio italiano», generando «stabilità e notevoli progressi per l’iconico brand made in Schiranna». Lo annuncia in una nota Timur Sardarov, dopo che il gruppo austriaco Pierer, a cui fa capo anche Ktm, ha rilevato la maggioranza di Mv Augusta. Nel dettaglio Pierer, che già deteneva il 25,1% del marchio, ha esercitato in anticipo un’opzione call per l’acquisizione della quota di maggioranza della società al 50,1%, lasciando alla famiglia Sardarov il 49,9% del marchio italiano. Con l’acquisizione anticipata della maggioranza e, come impegno verso la sede e la responsabilità verso i dipendenti, Hubert Trunkenpolz, membro del consiglio di amministrazione di Pierer Mobility AG, assumerà il ruolo di ceo e presidente, succedendo a Timur Sardarov, il quale rimarrà attivamente coinvolto nell’azienda come Vice Presidente, brand ambassador e consulente. « Mv Agusta incarna la passione e un senso unico di romanticismo che ha catturato me, imprenditore esperto, fin dal primo giorno», ha commentato Timur Sardarov. «La sfida personale di guidare l’azienda fuori dalla crisi e indirizzarla verso il successo attraverso strategie imprenditoriali innovative, l’espansione del team e lo sviluppo di nuovi prodotti è stata vinta. È un onore avere un ruolo nel plasmare l’eredità di Mv Agusta», ha aggiunto.