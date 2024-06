Negli Usa solo +5% le vendite delle elettriche nel primo trimestre, boom +50% per le ibride plug-in

Mentre la crescita delle vendite di veicoli elettrici a batteria (Bev) negli Stati Uniti è rimasta stagnante nel primo trimestre del 2024, secondo S&P Global Commodity Insights, una scossa del mercato e una migliore flessibilità per i consumatori hanno guidato una forte crescita dei veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV). Negli Stati Uniti, le vendite di BEV sono le piu alte tra la tecnologia dei veicoli elettrici leggeri per passeggeri, costituendo il 7,1% dei LDV venduti nel primo trimestre del 2024 e gli ibridi plug-in hanno rappresentato il 2,3% delle auto vendute nello stesso periodo, rispetto all'1,6% su base annua. L'aumento degli ibridi ha spinto le vendite dei veicoli ibridi a crescere del 50% su base annua nel trimestre, mentre i veicoli BEV hanno registrato solo un aumento del 5% nel primo trimestre.

La flessibilita dei PHEV puo consentire una transizione piu semplice per molti consumatori che desiderano abbandonare i veicoli con motore a combustione interna. La flessibilita del tipo di carburante affronta l'ansia e le preoccupazioni legate all'autonomia relative alle infrastrutture di ricarica, ha affermato Suzanna Massingue, analista dei trasporti a basse emissioni di carbonio presso Commodity Insights. «Mentre le persone negli Stati Uniti acquisiscono maggiore consapevolezza dei veicoli elettrici, i PHEV possono essere una prima opzione praticabile per allontanarsi dai veicoli ICE», ha affermato Massingue. Negli Stati Uniti, le vendite totali di veicoli elettrici nel primo trimestre sono state pari a 350.572 unita, con un aumento del 22% su base annua, secondo i dati di Commodity Insights.

Secondo un rapporto del 14 maggio della Energy Information Administration (Eia), la quota delle vendite di veicoli elettrici e ibridi e diminuita nel totale delle vendite di veicoli leggeri negli Stati Uniti nel primo trimestre. Il calo e stato guidato da un calo delle vendite di BEV, che sono scese dall'8,1% a una quota del 7% delle vendite totali di LDV trimestre su trimestre, il primo calo della quota di mercato di BEV dal secondo trimestre del 2020, ha affermato l'Eia. Le vendite di LDV sono «altamente stagionali» e tendono a stabilizzarsi nel primo trimestre. Il prezzo dei veicoli e un «fattore enorme» nel processo decisionale dei consumatori, in particolare perche i veicoli elettrici nel mercato statunitense continuano ad essere piu costosi rispetto ai veicoli ICE, ha affermato Massingue. L'industria dei veicoli elettrici si trova attualmente ad affrontare tassi di inflazione elevati, tensioni nella catena di approvvigionamento e elezioni potenzialmente consequenziali, ha affermato. «Nei mercati dei veicoli elettrici piu maturi, i sussidi governativi hanno contribuito a colmare il divario e a portare la parita di prezzo tra ICE e veicoli elettrici», ha aggiunto Massingue. «I crediti d'imposta apportati dall'IRA sono stati criticati per la loro mancanza di chiarezza e per l'applicabilita limitata ai veicoli attualmente sul mercato, vale a dire che troppo pochi PEV oggi disponibili possono beneficiare degli sgravi fiscali».

Il trend rialzista dei veicoli ibridi elettrici negli Stati Uniti potrebbe fornire ulteriore supporto alla fiorente catena di fornitura di metalli per batterie a monte del Nord America, che ha visto aggiornamenti positivi sugli sviluppi dei progetti annunciati alla fine del primo trimestre e nel secondo trimestre. Ad esempio, Sayona Mining ha dichiarato ad aprile che avrebbe continuato l'incremento operativo della produzione di concentrato di spodumene contenente litio presso il suo impianto di litio nordamericano in Quebec, dopo aver completato una revisione strategica che inizialmente aveva messo in dubbio il futuro a breve termine del progetto a causa del declino prezzi del litio. NAL e l'unica miniera di spodumene operativa del continente. Negli Stati Uniti, Ioneer ha dichiarato il 15 aprile che le attivita di costruzione del suo progetto di estrazione del litio Rhyolite Ridge in Nevada potrebbero iniziare entro la fine dell'anno, con un potenziale avvio della produzione nel 2027, se ricevera l'approvazione da parte dell'US Bureau of Land Management's Environmental Impact. A marzo Lithium Americas ha inoltre ricevuto un impegno condizionato dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per un prestito di 2,26 miliardi di dollari che, se chiuso con successo, coprirebbe la maggior parte del capitale rimanente necessario per avviare l'importante costruzione del progetto sul litio Thacker Pass in Nevada entro la fine del 2019. l'anno. Per quanto riguarda la capacita produttiva di veicoli elettrici in Nord America, Honda prevede ora di costruire diversi stabilimenti in Ontario entro il 2028 che includeranno la produzione di veicoli elettrici, batterie e alcuni materiali per batterie, stabilendo cosi la proprieta della propria catena di fornitura di batterie per veicoli elettrici midstream e downstream nella provincia canadese. ha dichiarato la casa automobilistica giapponese il 25 aprile.