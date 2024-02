Nel 2023 vendite globali di veicoli a idrogeno diminuite di oltre il 30%. Solo 14.451 FCEV venduti in tutto il mondo

Le vendite globali di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) alimentati a idrogeno sono diminuite di oltre il 30% lo scorso anno, con solo Cina e Stati Uniti che hanno registrato una crescita modesta, secondo i dati compilati dalla societa di consulenza coreana SNE Research. Solo 14.451 FCEV sono stati venduti in tutto il mondo nel 2023, rispetto ai 20.704 del 2022: un calo del 30,2%, in gran parte causato da un -55,2% delle vendite in Corea del Sud. Pechino ha cosi superato Seul come mercato FCEV piu grande al mondo, con 5.600 vendite, rispetto a 4.631.