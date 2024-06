New York, la governatrice vuole ritardare la tassa su traffico (15 dollari per le auto) che dovrebbe scattare il 30 giugno

La governatrice di New York Kathy Hochul punta a far slittare l'entrata in vigore della controversa tassa sul traffico, che dovrebbe scattare il 30 giugno. Secondo indiscrezioni, Hochul vorrebbe posticiparla perché convinta che molti negozi e imprese non si siano ancora ripresi del tutto dalla pandemia e, quindi, l'imposta potrebbe penalizzarli ulteriormente. Ci sono però anche dei motivi politici: molti democratici in corso nei sobborghi della città di New York stanno incontrando difficoltà con le loro candidature alla camera visto che l'iniziativa la tassa sul traffico è molto impopolare.

La tassa sarà di 15 dollari per le auto che attraversano la 60ma strada verso il sud della città fra le 5 del mattino e le 9 di sera. Per i camion piccoli l'imposta sarà di 24 dollari mentre per i mezzi più pesanti di 36 dollari. Il programma dovrebbe portare nelle casse un miliardo di entrate l'anno in più, da utilizzare per migliorare i trasporti pubblici, oltre a ridurre il traffico.