Papamobile elettrica in vista per Francesco. Il Vaticano verso flotta EV, “impatto zero entro 2030”. Siglato accordo con VW Group

CITTÀ DEL VATICANO - Il Governatorato del Vaticano ha avviato un programma di sviluppo della mobilità sostenibile denominato «Conversione Ecologica 2030» pensato anche per la riduzione dell’impronta di Co2 della propria flotta di veicoli. Per lo scopo, intende: «sostituire gradualmente le vetture di propria proprietà dello Stato con veicoli elettrici, al fine di rendere il proprio parco auto a impatto zero entro il 2030; implementare la propria rete di ricarica nel territorio dello Stato e nelle zone extraterritoriali estendendone l’uso ai propri dipendenti; assicurare che il proprio fabbisogno energetico provenga esclusivamente da fonti di energia rinnovabili».

Per questo ha siglato un accordo con il gruppo Volkswagen che mira a diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2050 e ridurre l’impronta di carbonio dei propri veicoli del 30% entro il 2030. L’intesa mira a rinnovare il parco auto dello Stato con vetture a marchio Volkswagen e Škoda attraverso la formula del noleggio a medio e lungo termine.