BRUXELLES - Non solo motori, componenti e unita tecniche. La proposta per nuove regole in materia di emissioni e omologazioni nota come Euro 7 deve estendersi anche «agli pneumatici di tutti i veicoli». Lo chiede la commissione Ambiente dell’Ue nell’emendamento al testo che sarà discusso domani in Plenaria, e al voto giovedi.