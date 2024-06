Pichetto: «Le auto elettriche col piano Fitfor 55, un'idiozia non ragionata»

«Speriamo di avere una Commissione che abbia un po' piu di realismo. In quella uscente l'ideologia andava oltre la realta: l'abbiamo visto sulla questione dei veicoli con la scelta di politica di puntare esclusivamente sull'elettrico col piano Fitfor55». Lo dice Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. «Per me e un' idiozia non ragionata», sottolinea. Poi nell'intervista a La Stampa spiega il perche: «Alla luce della mia esperienza, a partire dal tavolo dell'automotive che ho guidato in passato, pur convinto che l'elettrico sara preponderante, credo che in futuro rimangano ampi spazi per i motiri endotermici che dovranno essere neutro nelle emissioni.

Lo stesso vale per la case, da cui dipende il 40% delle emissioni carboniche: e giusto intervenire sull'efficientamento energetico dei fabbricati, ma il tutto va calato sulla realta italiana fatta di 100.000 borghi, di tre quarti delle case che hanno piu di 70 anni e dell'80% delle famiglie con fabbricati di proprieta. Per cui da qui al 2050 va fatto un decalage realistico, prevedendo crediti di imposta per chi ne ha la capienza e sostegni a chi non ce l'ha».