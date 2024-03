Pichetto: «Problema elettriche e costo, non tecnologia. Stop a motori endotermici? Credo a scienza e non a lunaticità governanti»

«Il problema delle auto elettriche e che costano in media cinque annualita di salario medio italiano. Invece in Germania, ad esempio, costano tre annualita di salario medio. Il problema, quindi, e di tipo economico, non tecnologico». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’evento ’InsiemeEnergià che si svolge al Circolo dei lettori di Torino. «Qualcuno dice che il problema sono le colonnine - ha aggiunto Pichetto - ma ora sono 50mila e il piano 2030 e di 120mila. Siamo nei tempi». «Io confido molto nella scienza e non nella lunaticita dei governanti che si chiamano Timmermans. Di conseguenza la tecnologia nel 2035 ci dara tutte le soluzioni per avere il motore endotermico insieme ai motori elettrici». Ha proseguito il ministro Fratin.