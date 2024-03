Pichetto: «Su auto basta ai divieti. Vogliamo riforma aperta a tutte le tecnologie. Nel 2035 anche auto a biocarburanti»

«Immagino un 2035, dopo l’abrogazione del divieto di Timmermans sulla vendita di nuove auto a motore endotermico, con una percentuale altissima di veicoli elettrici, ma anche con una percentuale di auto a biocarburanti, che sono una ricchezza nazionale. Vogliamo una riforma del Fit for 55 non contro l’elettrico, ma aperta a tutte le tecnologie». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo a Roma alla presentazione del portale Pun per le colonnine di ricarica. Sul divieto di vendita al 2035 di nuovi veicoli a motore endotermico, ha detto ancora il ministro, «il governo non la pensa come l’Unione europea. Noi non pensiamo che spetti al potere politico dire quale strumento va bene e quale no. Alla politica spetta fissare gli obiettivi delle emissioni. Lo strumento per arrivarvi non può essere vincolato».