Pininfarina, nel 2022 perdita di 5 milioni ma +8,9% ricavi. Crescono attività in Usa e Italia, in calo in Germania e Cina

TORINO - Pininfarina ha realizzato nel 2022 ricavi pari a 72,8 milioni di euro, in crescita dell’8,9% rispetto al 2021, grazie alle attività realizzate in Italia e negli Stati Uniti, mentre quelle realizzate in Germania e Cina hanno consuntivato rispettivamente un calo del 7,9% e 22%. L’esercizio si è chiuso con una perdita netta di 5 milioni di euro rispetto all’utile netto di 2,5 milioni di euro del precedente esercizio. Pininfarina of America ha registrato un incremento dei ricavi totali di circa il 65% con conseguente miglioramento del risultato operativo, mentre la capogruppo Pininfarina Spa ha incrementato i ricavi totali di circa il 14% rispetto al 2021 con un margine operativo lordo in netto miglioramento rispetto al precedente esercizio (da 0,8 a 2,6 milioni di euro). Il debito a medio/lungo termine verso le banche è diminuito di 2,4 milioni di euro. Pininfarina, che ha ricevuto nel corso dell’anno 12 premi di design, prevede per il 2023 una crescita dei ricavi rispetto al 2022.